Сбербанк планирует заработать "значительную" прибыль в IV квартале

В руководстве банка это назвали одним из факторов роста капитала

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк в четвертом квартале 2024 года планирует получить "значительную" прибыль, это будет один из факторов повышения капитала, сообщил на конференц-колле старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов.

"Самый главный фактор, то, что всегда поддерживает Н20 для нас, - это чистая прибыль. Мы планируем, с учетом нашего прогноза по рентабельности капитала (на 2024 год свыше 23% - ИФ), заработать значительный размер прибыли в четвертом квартале", - сказал он.

Сбербанк сохранил прогноз по достаточности базового капитала группы Н20.0 на 2024 год в размере свыше 13,3%.

Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 в III квартале 2024 года по МСФО снизился на 1,2 п.п. - до 12,9%. Это связано с выплатой в отчетном квартале дивидендов за 2023 год на сумму 752,1 млрд рублей (эффект на Н20.0 составляет минус 1,4 п.п.).

Сбербанк рассчитывает на восстановление этого показателя до конца 2024 года до прогнозного уровня (не менее 13,3%), отметил Скворцов.