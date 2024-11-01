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План добычи нефти ОПЕК+ с ноября вырастет на 208 тыс. б/с, для России снизится на 20 тыс. б/с

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - План добычи нефти странами ОПЕК+ с учетом квот, добровольных сокращений и компенсаций недосокращенных объемов, в ноябре составляет 35,45 млн баррелей в сутки по сравнению с 35,24 млн б/с в октябре (на 208 тыс. б/с больше), следует из расчетов "Интерфакса".

В дополнение к квотам для всех стран-участниц, с прошлого года восемь участниц ОПЕК+ добровольно снижают свою добычу - эти снижение происходят двумя "траншами".

Одно из сокращений, на 2,2 млн б/с, должно было начать постепенно сворачиваться с 1 октября (на 180-200 тыс. б/с в месяц), но в начале сентября было решено отложить наращивания еще на два месяца.

Кроме того, для стран, которые в первом полугодии допустили превышение уровней добычи сверх договоренностей (Ирак, Казахстан и Россия), действует график компенсаций этих недосокращенных объемов.

Рост плана добычи альянса в ноябре обусловлен, прежде всего, снижением уровня компенсаций для Казахстана. Если в октябре страна должна была дополнительно сокращать добычу на 265 тыс. б/с, то в ноябре - на 32 тыс. б/с.

Ирак в наступившем месяце должен будет компенсировать 100 тыс. б/с недосокращенных ранее объемов (в октябре было 95 тыс. б/с), Россия - 30 тыс. б/с (в октябре было 10 тыс. б/с).

ОПЕК+ Ирак Казахстан
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