Boeing улучшил предложение для бастующих работников

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM) 4 ноября проведет голосование по новому варианту соглашения с Boeing Co., передает AP.

Последнее предложение авиастроительного гиганта предусматривает повышение зарплат на 38% в течение четырех лет и единовременную выплату $12 тысяч каждому сотруднику в случае ратификации соглашения. Кроме того, он обещает увеличить размер своих отчислений в рамках пенсионной программы 401(k).

Сейчас машинисты Boeing получают в среднем по $75 608 в год.

Ранее компания предлагала повышение оплаты труда на 35% и единовременную выплату $7 тысяч. На прошлой неделе члены профсоюза проголосовали против этого предложения. Изначально они требовали прибавки в 40% за три года и возврата традиционной пенсионной программы.

Boeing "вряд ли согласится вернуть традиционную пенсионную программу, учитывая ее стоимость, а это повышает вероятность затяжной забастовки", - отмечало в октябре агентство S&P Global Ratings, поставив кредитный рейтинг компании на пересмотр с возможностью понижения до неинвестиционного уровня.

Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли представляет интересы 33 тысяч сотрудников Boeing, которые бастуют с 13 сентября. Это крупнейший профсоюз работников компании. Забастовка привела к приостановке производства самолетов 737, 777 и 767. Работа над лайнерами 787 продолжается, ее осуществляют не входящие в профсоюзы работники в Южной Каролине (юго-восток страны).