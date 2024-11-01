Поиск

Boeing улучшил предложение для бастующих работников

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM) 4 ноября проведет голосование по новому варианту соглашения с Boeing Co., передает AP.

Последнее предложение авиастроительного гиганта предусматривает повышение зарплат на 38% в течение четырех лет и единовременную выплату $12 тысяч каждому сотруднику в случае ратификации соглашения. Кроме того, он обещает увеличить размер своих отчислений в рамках пенсионной программы 401(k).

Сейчас машинисты Boeing получают в среднем по $75 608 в год.

Ранее компания предлагала повышение оплаты труда на 35% и единовременную выплату $7 тысяч. На прошлой неделе члены профсоюза проголосовали против этого предложения. Изначально они требовали прибавки в 40% за три года и возврата традиционной пенсионной программы.

Boeing "вряд ли согласится вернуть традиционную пенсионную программу, учитывая ее стоимость, а это повышает вероятность затяжной забастовки", - отмечало в октябре агентство S&P Global Ratings, поставив кредитный рейтинг компании на пересмотр с возможностью понижения до неинвестиционного уровня.

Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли представляет интересы 33 тысяч сотрудников Boeing, которые бастуют с 13 сентября. Это крупнейший профсоюз работников компании. Забастовка привела к приостановке производства самолетов 737, 777 и 767. Работа над лайнерами 787 продолжается, ее осуществляют не входящие в профсоюзы работники в Южной Каролине (юго-восток страны).

Boeing Южная Каролина США IAM
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Прибыль "НОВАТЭКа" по РСБУ за 9 месяцев сократилась на 40%

Саудовская Salic через покупку сингапурской Olam Agri получит агроактивы в РФ

Саудовская Salic через покупку сингапурской Olam Agri получит агроактивы в РФ

Brent подорожала до $74,23 за баррель

Вступают в силу требования закона о майнинге криптовалют

Вступают в силу требования закона о майнинге криптовалют

Estee Lauder завершила I финквартал с чистым убытком и дала слабый прогноз

Estee Lauder завершила I финквартал с чистым убытком и дала слабый прогноз

Минфин и "ДОМ.РФ" хотят улучшить механизм перераспределения лимитов по ипотеке

Минфин и "ДОМ.РФ" хотят улучшить механизм перераспределения лимитов по ипотеке

Госдуме предложили ко второму чтению бюджета перераспределить 7 трлн рублей

В РФ прогнозируют дальнейший рост производства яиц в ближайшие месяцы

В РФ прогнозируют дальнейший рост производства яиц в ближайшие месяцы

Merck в III квартале снизила чистую прибыль на 33% и ухудшила годовой прогноз

Merck в III квартале снизила чистую прибыль на 33% и ухудшила годовой прогноз
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });