"Рольф" сдвинул планы IPO на 2026-2027 гг. на фоне роста ключевой ставки ЦБ

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейший по выручке российский автодилер "Рольф", недавно заявивший о возможности проведения IPO в 2025-2026 годах, на фоне роста ключевой ставки ЦБ теперь рассматривает такую возможность не ранее 2026 года. Об этом сообщил журналистам гендиректор холдинга Роман Антонов в пятницу.

"Наш акционер дал нам вектор, куда нужно двигаться. Сейчас мы командой прорабатываем уже детально, как мы хотим на публичный рынок выходить, с каким объемом финансирования. Мы сейчас садимся и финмодель уже полностью считаем. Когда мы выйдем – в 2026-ом или 2027 году – мы сейчас как раз в стратегии прорабатываем", - сказал Антонов.

Он отметил, что "ключевая ставка, конечно, очень сильно влияет на те или иные действия", связанные с анонсированным ранее IPO.

ЦБ повысил ключевую ставку до 21% (на 2 п.п.) на заседании 25 октября. При этом в начале октября, когда ставка была на уровне 19%, "Рольф" проводил презентацию обновленной стратегии развития, на которой сообщил о планах существенно расширить присутствие в регионах РФ и провести IPO уже в 2025-26 годах.

"Мы предполагаем, что IPO будет в 2025-2026 году. Понятно, что на все наши инвестиционные проекты нужно финансирование. У нас такой опыт уже есть, мы в 2019-2020 годах выпускали облигации. Повышенный интерес к нашей компании позволяет нам быть уверенными, что выход на IPO тоже будет успешным. Безусловно, для нашей компании это повышение стоимости, это дополнительные ресурсы для развития и мотивации персонала", - говорила на презентации 8 октября первый заместитель гендиректора "Рольфа" Светлана Виноградова.

Владельцем "Рольфа" с сентября является АО "Автомобильные технологии" под руководством Романа Антонова – бизнес-партнера предпринимателя Умара Кремлева.

"Рольф" – один из крупнейших в России автодилерских холдингов, имеет портфель из более 30 брендов. Сеть компании насчитывает 20 дилерских центров и 78 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге. Обновленная стратегия компании предполагает также активное расширение присутствия в регионах РФ. За 2023 год дилер реализовал около 131 тыс. автомобилей (+31,4%), в том числе 28,7 тыс. новых (+13%) и 102,3 тыс. с пробегом (+37,8%), став самым крупным игроком своего сектора по обороту – годовая выручка составила 324 млрд руб. (+40%).