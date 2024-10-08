Автодилер "Рольф" планирует проведение IPO в 2025-2026 годах

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Автодилер "Рольф" планирует провести IPO в 2025-2026 годах, говорится в материалах компании, показанных при презентации обновленной стратегии группы. В презентации принял участие новый владелец "Рольфа" Умар Кремлев и и CEO Светлана Виноградова.

В материалах отмечается, что "стратегия предполагает значительные инвестиции в развитие экосистемы сервисов".

"IPO позволит планомерно реализовывать свою стратегию роста и продемонстрирует прозрачность и устойчивость бизнеса", - говорится в презентации дилера.

"Рольф" ранее неоднократно сообщал о возможности проведения IPO в обозримом будущем. Под эти нужды компания в начале 2021 года провела реорганизацию контролирующего юрлица из ООО в АО.

"Мы предполагаем, что IPO будет в 2025-2026 году. Понятно, что на все наши инвестиционные проекты нужно финансирование. У нас такой опыт уже есть, мы в 2019-2020 годах выпускали облигации. Повышенный интерес к нашей компании позволяет нам быть уверенными, что выход на IPO тоже будет успешным. Безусловно, для нашей компании это повышение стоимости, это дополнительные ресурсы для развития и мотивации персонала", - отметила Виноградова.

Детальных планов первичного размещения акций она не уточнила, отметив лишь, что дилер будет ждать "удачного окна".

"Рольф" - один из крупнейших в России автодилерских холдингов, имеет портфель из более 30 брендов. Сеть компании насчитывает 20 дилерских центров и 78 шоурумов в Москве и Петербурге. За 2023 год дилер реализовал около 131 тысячи автомобилей (+31,4%), в том числе 28,7 тысячи новых (+13%) и 102,3 тысячи подержанных (+37,8%). Годовая выручка по МСФО составила 324 млрд рублей (+40%), чистая прибыль - 5,2 млрд рублей (снижение в 2,5 раза).

Активы "Рольфа" по указу президента Владимира Путина в конце 2023 года были переданы во временное управление Росимуществу.

После этого Генпрокуратура подала в суд иск об обращении дилера в госсобственность. В феврале заявление было удовлетворено. Суд в решении отметил, что активы изъяты как "имущество, полученное коррупционным путем", сославшись на то, что основатель "Рольфа" Сергей Петров руководил компанией параллельно с работой депутатом Госдумы.

Весной 2024 года в "Рольфе" сменился руководитель. Компанию возглавил Роман Антонов, бизнес-партнер предпринимателя Кремлева. В начале сентября "Рольф" опубликовал пресс-релиз о смене собственника, заявив, что владельцем компании стал сам Кремлев, который как "новый стратегический инвестор позволит компании сохранить свою уникальную корпоративную культуру и расширить спектр деятельности компании, фокусируясь на повышении эффективности и привлечении новых партнеров и клиентов".

В конце сентября был опубликован президентский указ, в соответствии с которым "Рольф" был выведен из-под управления Росимущества.