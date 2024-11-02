"Уральские авиалинии" за 9 месяцев увеличили чистую прибыль почти в 16 раз

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" в январе-сентябре 2024 года увеличила чистую прибыль по РСБУ в 15,6 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года – до 18,228 млрд рублей, говорится в отчетности авиакомпании.

Выручка за этот период выросла на 29,2%, составив 107,8 млрд рублей, себестоимость продаж – на 22,4% до 82 млрд рублей.

Помимо того, прочие доходы авиакомпании выросли в 3,3 раза (с 1,6 млрд рублей до 5,2 млрд рублей), а прочие расходы сократились в 2,4 раза (с 13,6 млрд рублей до 5,8 млрд рублей).

В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" сообщили, что рост чистой прибыли, в основном, обусловлен уменьшением отрицательного влияния курсовых разниц. "Следует констатировать и факт роста эффективности авиаперевозок, что в текущей ситуации является экономически обоснованным и необходимым", - сказали в пресс-службе.

В компании также отметили, что в связи с санкционными ограничениями и невозможностью продления договора с техническими провайдерами, в 2024 году была кардинально перестроена вся система поддержания лётной годности авиаперевозчиков. В пресс-службе подчеркнули, что в настоящий момент вся чистая прибыль, заработанная авиакомпанией, инвестирована в поддержание лётной годности посредством применения механизма капитализации и временного исключения большинства платежей авиакомпании на поддержание летной годности из состава себестоимости.

Основные финансовые показатели "Уральских авиалиний" (в тыс. рублей):

9 месяцев 2024 г. 9 месяцев 2023 г. Динамика Выручка 107 829 333 83 451 990 29,2 % Себестоимость продаж 82 124 932 67 083 374 22,4 % Валовая прибыль 25 704 401 16 368 616 + 1,57 раза Прибыль от продаж 18 757 556 12 273 347 + 1,5 раза Прибыль до налогообложения 22 153 681 2 087 646 + 10,6 раза Чистая прибыль 18 228 180 1 168 961 + 15,6 раза

Кредиторская задолженность компании выросла с 12,584 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 15,878 млрд рублей на 30 сентября 2024 года, дебиторская - с 14,5 млрд рублей до 24,66 млрд рублей.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из 51 самолета Airbus, все они находятся в операционном лизинге.

В последние годы данные об акционерах в открытом доступе отсутствуют. Согласно списку аффилированных лиц "Уральских авиалиний" на 31 марта 2021 года, основным акционером авиакомпании являлся тогда возглавлявший ее Сергей Скуратов. Он 8 августа 2024 года покинул пост гендиректора в связи с выходом на пенсию. Новым гендиректором стал его сын Кирилл Скуратов, ранее занимавший должность первого заместителя гендиректора.