Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне небольшого снижения цен на нефть

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань повышается на Московской бирже утром во вторник. Рубль дешевеет на фоне небольшой негативной динамики цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,7005 руб. (+3,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,74 коп. выше уровня действующего официального курса.

Прогнозный диапазон для пары "доллар-рубль" на ближайшие дни составляет 97-98,5 руб./$1, для пары "евро-рубль" - 105,5-107,0 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Укрепляющиеся нефтяные цены выступают в качестве поддержки курсу российского рубля, - пишет эксперт. - Тем временем ушла традиционная поддержка от пика налоговых выплат в РФ, что способно добавить напряженности курсу национальной валюты. Цены на нефть во многом продолжают зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, где активно обсуждаются как перспективы прекращения огня, так и очередная эскалация. Не на стороне рубля остается текущее сокращение экспорта в количественном выражении. В фокусе внимания мирового рынка – свежие экономические данные из США, которые способны скорректировать дальнейшую траекторию ДКП Федрезерва в сторону смягчения. В их числе – рост ВВП США в третьем квартале текущего года. Также в центре внимания – заседание ФРС США на неделе, где рынок ожидает снижения ставки".

Нефть

Нефть эталонных марок перешла к небольшому снижению утром во вторник после роста на решении стран-членов ОПЕК+ продлить добровольное сокращение добычи.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляли $75,01 за баррель, что на 0,08% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустилась на 0,06% и достигла $71,43 за баррель.

Понедельник обе марки завершили на максимальных отметках с 25 октября, по данным Dow Jones Market Data.

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман объявили на выходных, что они продлевают добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки на один месяц, до конца декабря 2024 года. "Добровольцы" альянса также подтвердили коллективную приверженность достижению полного соответствия сделки, включая дополнительные корректировки добычи.