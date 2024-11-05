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Глава "Белнефтехима" заявил о желании восстановить экспорт в недружественные страны

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Концерн "Белнефтехим" будет прилагать усилия для восстановления партнерских отношений с компаниями-импортерами из недружественных стран, заявил новый глава концерна Илья Икан. Об этом сообщает "БелТА".

"Мы намерены работать с теми странами, которые готовы с нами работать. Кроме того, мы, конечно, будем пытаться даже в рамках санкционного давления восстанавливать отношения с субъектами хозяйствования и в недружественных государствах, которые готовы идти на контакт и развивать добрососедские отношения", - сказал Икан.

Ранее он занимал пост гендиректора ОАО "Полоцк-Стекловолокно". 4 ноября президент Александр Лукашенко назначил Икана председателем "Белнефтехима".

В числе приоритетов на данном этапе новый руководитель выделил диверсификацию экспорта, выход на новые рынки сбыта продукции, освоение предприятиями концерна инновационной продукции.

"Сегодня на ряде крупных предприятий комплекса и даже на более мелких есть свои инвестиционные программы, отдельно утверждена программа развития, одобренная правительством. Будем ей следовать. Появятся и новые виды продукции, которые мы также выведем на новые рынки", - подчеркнул Икан.

В состав "Белнефтехима" входят свыше 60 предприятий, на долю которых приходится более 30% промышленного производства Белоруссии. Концерн объединяет предприятия нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии, по обеспечению нефтепродуктами, транспортировке нефти, ряд научных, проектно-конструкторских, строительных, ремонтных и пусконаладочных организаций. Ключевые активы в 2021-2022 годах подпали под персональные и секторальные санкции ЕС, также в отношении ряда предприятий и самого концерна как органа госуправления действуют санкции США.

Белнефтехим США Александр Лукашенко ЕС Илья Икан
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