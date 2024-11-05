Потребление газа в РФ в октябре обновило максимум для этого месяца

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Потребление природного газа в России в зоне Единой системы газоснабжения "Газпрома" в октябре 2024 года обновило рекорд для соответствующего месяца.

По сообщению компании, "Газпром" в октябре установил новый абсолютный рекорд поставок газа для этого месяца из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России".

"По оперативным данным, объем поставок составил 32,6 млрд куб. м газа. Предыдущий максимум был достигнут в 2023 году (32,1 млрд куб. м)", - отмечает компания.

При этом 11 суток в октябре поставки из ЕСГ шли на максимальных для этих дней уровнях, отмечают газовики.

Единая система газоснабжения – сеть магистральных газопроводов "Газпрома", которая охватывает европейскую часть России и Сибирь до Алтая и Кузбасса. Восточнее газоснабжение пока представлено автономными газотранспортными системами, которое в перспективе планируется соединить с ЕСГ.