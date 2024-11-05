Физлица в октябре увеличили инвестиции на фондовом рынке Мосбиржи на 158,2 млрд рублей

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Сделки на фондовом рынке "Московской биржи" в октябре заключили 3,9 млн физлиц, они увеличили объем своих инвестиций на 158,2 млрд рублей после роста на 123,4 млрд рублей в сентябре, сообщается в пресс-релизе биржи.

Объем инвестиций в акции в октябре физлица сократили на 32 млрд рублей после сокращения в сентябре на 1,6 млрд рублей и в августе на 21,5 млрд рублей.

В то же время они нарастили объем вложений в паи фондов за месяц до 104,6 млрд рублей после роста на 70 млрд рублей в сентябре и на 49,1 млрд рублей в августе.

Объем инвестиций в облигации увеличился до 85,6 млрд рублей с 65,1 млрд рублей в сентябре и 82,5 млрд рублей в августе.

Доля физлиц в объеме торгов акциями в октябре составила 72,6%, в объеме торгов облигациями – 37,1%, на спот-рынке валюты – 7,5%, на срочном рынке – 66,9%.

Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Мосбирже", по итогам октября 2024 года увеличилось на 489 тыс. человек, до 34,2 млн. Частные лица увеличили число открытых счетов на 1,1 млн до 62,1 млн.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,88 млн. Торговый оборот по ИИС в октябре равнялся 230,2 млрд рублей. В структуре оборота 63% пришлось на сделки с акциями, 11% – с облигациями, 26% – с паями фондов.

Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составила, как и месяцем ранее, 12,9%. Частные инвесторы были основными участниками вечерней сессии с долей 84%, активнее всего совершали торговые операции с паями БПИФа денежного рынка "Ликвидность", акциями ТБанка, Сбербанка, "ЛУКОЙЛа", "Газпрома", "Мечела", "Магнита", ВТБ, "Яндекса" и "Полюса".

В октябре самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31% и 7% соответственно), акции "ЛУКОЙЛа" (17%), "Газпрома" (14%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6%), акции "Роснефти" (6%), "Яндекса" (6%), "Полюса" (4%),"Норникеля" (4%), %) и ТБанка (4%).

В топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT, SBMM, AKMM и AMNR (43%, 21%, 16% и 2% соответственно); в акции, золото, денежные средства и облигации TRUR (2%); в облигации с плавающим купоном TPAY (2%); фонд инвестиций в золото GOLD (1%);в российские акции AKME и SBMX (по 1%); в акции крупных публичных компаний России TMOS (1%).

Операции физлиц на фондовом рынке Московской биржи в октябре и сентябре 2024 г.: