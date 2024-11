Фондовые индексы США уверенно выросли в день президентских выборов

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным ростом.

Внимание участников рынка сфокусировано на президентских выборах в США, инвесторы ждут исхода напряженной борьбы между вице-президентом США Камалой Харрис, кандидатом от Демократической партии, и экс-президентом Дональдом Трампом, кандидатом от Республиканской партии.

Торги акциями Trump Media & Technology Group Corp., материнской компании соцсети Дональда Трампа Truth Social, приостанавливались трижды в ходе торгов во вторник из-за высокой волатильности. К закрытию рынка их стоимость снизилась на 1,2%.

На эту неделю (6-7 ноября) запланировано очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, рынок уверен в том, что американский ЦБ снизит ее на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых.

Статданные, опубликованные во вторник, показали уверенный рост деловой активности в сфере услуг США. Индекс ISM Services в октябре подскочил до максимальных с июля 2022 года 56 пунктов с 54,9 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг.

"Подъем индекса ISM Services до двухлетнего максимума говорит о продолжающемся росте активности в сфере услуг, что контрастирует со спадом в производственном секторе", - отмечает экономист Capital Economics Брэдли Сондерс, слова которого приводит Market Watch.

Уверенный подъем на торгах во вторник продемонстрировали бумаги Intel Corp. (+3,6%), Goldman Sachs Group Inc. (+3%), American Express Co. (+2,2%), Caterpillar Inc. (+1,8%).

Акции Palantir Technologies Inc. подскочили в цене на 23,5% благодаря сильной отчетности производителя ПО. Выручка Palantir в третьем квартале выросла на 30%, до $726 млн, превысив консенсус-прогноз рынка в $705 млн.

Бумаги DuPont de Nemours Inc. подорожали на 4,5%. Химкомпания увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 42%, при этом скорректированный показатель превзошел прогнозы рынка. Компания повысила прогноз скорректированной прибыли на текущий год, но понизила прогноз выручки.

Стоимость акций еще одной химкомпании - Celanese Corp. - рухнула на 26,3%. Ее чистая прибыль в третьем квартале сократилась почти в восемь раз, и Celanese объявила о значительном сокращении дивидендов.

Капитализация Cummins Inc. выросла на 8,9%. Американский производитель дизельных, газовых и гибридных двигателей для грузовиков, автобусов и других видов техники увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале, причем оба показателя оказались сильнее прогнозов рынка.

Цена акций Restaurant Brands International (RBI), владеющей сетями ресторанов быстрого обслуживания Burger King, Popeyеs Louisiana Kitchen и Tim Hortons, опустилась на 2,6%. Компания увеличила квартальную выручку на 25%, но результат не оправдал прогнозов.

Рыночная стоимость Archer Daniels Midland Co. упала на 6%. Американский агропромышленный холдинг сообщил о сокращении чистой прибыли в третьем квартале в 46 раз из-за снижения стоимости ее инвестиций. Компания объявила, что пересмотрит результаты за 2023 год, а также первый и второй кварталы 2024 года в связи с недавно выявленными ошибками в учете.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник увеличился на 427,28 пункта (1,02%) и составил 42221,88 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 70,07 пункта (1,23%) - до 5782,76 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 259,19 пункта (1,43%) и составил 18439,17 пункта.