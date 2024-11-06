Рубль на "Мосбирже" заметно дорожает к юаню

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Утром в среду на "Московской бирже" рубль заметно дорожает к юаню, несмотря на падение цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5545 рубля (-14,95 копейки к уровню предыдущего закрытия). При этом юань оказался на 19,94 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Участники российского внутреннего валютного рынка позитивно оценивают прогнозы ряда американских СМИ, что кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп одерживает победу на выборах 2024 года.

По оценкам телеканала Fox News, Трамп уже набирает 277 голосов выборщиков при необходимых для победы 270. Победу экс-президента США также подтверждает прогноз издания The Hill. По его данным, Трамп обеспечил себе 270 голосов выборщиков, так как он одерживает верх над оппоненткой по президентской гонкой Камалой Харрис, в частности, в Пенсильвании.

При этом некоторые СМИ, в частности, CNN, пока не признали Трампа победителем выборов.

Нефть эталонных марок дешевеет утром в среду после уверенного роста накануне, рынок оценивает промежуточные результаты президентских выборов и неофициальные данные о запасах в США.

К 10:10 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,54% до $74,36 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 1,46% - до $70,93 за баррель.

Данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в стране за неделю на 3,1 млн баррелей. Официальные данные о резервах будут опубликованы позднее в среду.