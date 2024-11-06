Фьючерсы на фондовые индексы США прибавляют около 2% на данных о ходе выборов

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций США реагирует уверенным ростом на данные о ходе президентских выборов, котировки фьючерсов на основные фондовые индексы прибавляют 1,7-2,1%.

Доллар США резко укрепляется к основным валютам. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), подскочил на 1,6%, более широкий WSJ Dollar Index - на 1,3%.

Пара евро/доллар по данным на 10:45 по московскому времени торгуется на уровне $1,0733 по сравнению с $1,0932 на закрытие предыдущей сессии.

Кандидат от Республиканской партии на пост президента США Дональд Трамп одерживает победу на выборах 2024 года, сообщает ряд американских СМИ.

По данным Market Watch, Трамп уже набирает 267 голосов выборщиков при необходимых для победы 270, Харрис - 214 голосов. Fox News уже отдает Трампу 277 голосов.

Сам Трамп уже заявил о победе на выборах.