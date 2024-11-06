Эксперты ждут снижения ставки ФРС 7 ноября на 25 б.п

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система начинает очередное двухдневное заседание, по итогам которого, вероятно, вновь опустит базовую процентную ставку.

Подавляющее большинство экспертов и аналитиков ожидает, что ФРС снизит ставку на этом заседании на 25 базисных пунктов (б.п.) с текущего уровня в 4,75-5% годовых. Итоги заседания будут подведены 7 ноября в 22:00 по Москве, а в 22:30 начнется пресс-конференция председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Инфляция (индекс CPI) в США в сентябре замедлилась до минимальных с февраля 2021 года 2,4% в годовом выражении по сравнению с 2,5% в августе. Спад инфляции был отмечен по итогам шестого месяца подряд.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в сентябре ускорился до 3,3% в годовом выражении с августовских 3,2%.

В сентябре Федрезерв уменьшил ставку сразу на 50 б.п., до этого она находилась на максимальном уровне за 23 года. Снижение ставки стало первым с марта 2020 года. Такое решение удивило некоторых участников рынка, поскольку многие ожидали более сдержанных действий от ФРС. В этот раз, однако, трейдеры уверены в том, что ставка будет опущена на 25 б.п., в связи с чем они будут фокусироваться именно на заявлениях Пауэлла.

Глава ФРС, вероятно, попытается остаться в стороне от вопросов, касающихся возможных последствий президентских выборов в США, пишет The Wall Street Journal. Ноябрьское заседание было перенесено на один день, чтобы увеличить промежуток между решением по ставке и выборами.

Дональд Трамп победил на президентских выборах в США и вернется в Белый дом в качестве 47-го президента страны после четырехлетнего перерыва.

В ходе предвыборной кампании Трамп обещал оживить экономику США и улучшить условия жизни американцев. Среди озвученных им ранее планов - снижение налогов для бизнеса, подъем торговых пошлин, смягчение регуляторных ограничений, в том числе в финансовом и нефтегазовом секторах, а также борьба с мигрантами и повышение доступности жилья.

Политика Трампа, вероятно, потребует от Федрезерва более "ястребиного" подхода, отмечают эксперты. Наращивание бюджетных расходов и снижение налоговой нагрузки спровоцирует рост спроса в экономике и увеличит инфляционное давление, а повышение торговых барьеров приведет к росту стоимости импорта.

Предложения Трампа в плане миграционной политики также могут сыграть свою роль, усилив инфляцию в сфере услуг. Его обещание депортировать миллионы нелегальных мигрантов сократит рабочую силу в США в тот момент, когда безработица в стране и без того является очень низкой, отмечает Barron's.

Если прогресс в замедлении инфляции остановится, Федрезерв будет вынужден ослабить темпы смягчения политики, а в случае ускорения инфляции - вернуться к подъему базовой ставки.

Главный экономист по США Pantheon Macroeconomics Сэмюэл Томбс пересмотрел прогноз в отношении темпов снижения ставки ФРС в этом году после появления результатов выборов, пишет MarketWatch.

Он по-прежнему ждет, что американский ЦБ опустит ставку на 25 б.п. в четверг. Однако теперь Томбс полагает, что и в декабре ставка будет уменьшена на 25 б.п., а не на 50 б.п., как он считал ранее.

Эксперт отмечает, что план Трампа по введению 10%-й пошлины на весь импорт со следующего года, может добавить 0,8 процентного пункта к темпам инфляции в США.

В связи с этим, он сомневается в возможности возврата инфляции к целевому показателю ФРС в 2%.