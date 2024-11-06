Рынок акций РФ в среду превысил 2660п по индексу МосБиржи на итогах выборов в США

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос на новостях о предварительных итогах президентских выборов в США, на которых победил республиканец Дональд Трамп, подъем сдерживался локальным снижением нефти из-за укрепления доллара и новыми сигналами об ужесточении монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи превысил 2660 пунктов после локального роста выше 2710 пунктов на "ралли Трампа"; лидерами роста выступили расписки Ozon (+6,8%) на отчете за III квартал.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2662,87 пункта (+1,8%, максимум сессии - 2712,29 пункта), индекс РТС - 854,03 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5%.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 ноября, составил 98,2236 руб. (+16,74 копейки).

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