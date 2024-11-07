Фондовые индексы Европы в среду снизились

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Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в среду с негативной динамикой, инвесторы, в частности, следили за новостями о президентских выборах в США.

Республиканец Дональд Трамп, по данным американских СМИ, получает необходимое для победы количество голосов выборщиков. Кроме того, республиканцы уже обеспечили себе большинство в Сенате, и вероятнее всего, могут сохранить контроль над Палатой представителей Конгресса.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам сессии опустился на 0,5% и составил 506,78 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,1%, германский DAX - на 1,1%, французский CAC 40 - на 0,5%. Итальянский FTSE MIB снизился на 1,5%, испанский IBEX 35 упал на 2,9%.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в октябре вырос до 50 пунктов по сравнению с 49,6 пункта в предыдущий месяц, согласно окончательным расчетам HCOB и S&P Global. Предварительно сообщалось, что индикатор составил 49,7 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов свидетельствует о замедлении деловой активности, выше - об усилении.

Эксперты не ожидали пересмотра, по данным Trading Economics.

Окончательный PMI сферы услуг еврозоны в прошлом месяце поднялся до 51,6 пункта против 51,4 пункта в сентябре. Консенсус-прогноз не предполагал пересмотра с предварительно объявленного значения в 51,2 пункта.

Цены производителей (индекс PPI) в еврозоне в сентябре снизились на 3,4% в годовом выражении, в основном из-за падения стоимости энергоносителей на 11,6%. Относительно августа индекс PPI уменьшился на 0,6%, что стало самым значительным сокращением за пять месяцев.

Объем заказов промышленных предприятий в Германии в сентябре вырос на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статагентство страны. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 1,5%.

Капитализация Bayerische Motoren Werke AG сократилась за день на 6,6%. Германский автопроизводитель снизил выручку на 16% в третьем квартале, что оказалось хуже ожиданий экспертов. Ключевой показатель рентабельности BMW (маржа EBIT в автомобильном сегменте) упал до 2,3% с 9,8% годом ранее на фоне отзыва ряда моделей, а также ослабления спроса в Китае.

Также существенно подешевели акции Mercedes-Benz - на 6,4%, "префы" Porsche и Volkswagen - на 4,9% и 4,3% соответственно.

Котировки бумаг германского разработчика программного обеспечения TeamViewer рухнули на 13%. Показатель выставленных на оплату счетов (billings), который сама компания считает наиболее важным, в июле-сентябре вырос на 4%, что не оправдало прогноз.

Сектор возобновляемой энергетики показал сильную негативную динамику в связи с тем, что Трамп в ходе предвыборной кампании обещал сократить инициативы в сфере перехода на более чистые источники энергии. Цена акций Vestas Wind Systems и Orsted упала на 12,8%, RWE - на 4,4%.

Котировки бумаг нефтегазовых компаний снизились: Shell - на 0,6%, TotalEnergies - на 1,2%, Equinor - на 4,6%. Исключением стала только BP Plc, стоимость которой поднялась на 0,4%.

Акции Marks & Spencer подорожали на 3,8%. Британская сеть универмагов в первом финансовом полугодии, завершившемся 28 сентября, увеличила доналоговую прибыль на 20% и выручку - на 6%, причем оба показателя превзошли прогноз.

Стоимость Novo Nordisk, крупнейшей по капитализации компании Европы, поднялась на 0,6%. Чистая прибыль датского производителя лекарств в третьем квартале выросла на 21% и оказалась лучше ожиданий экспертов, в то время как выручка не дотянула до прогноза.

Также выросли котировки бумаг компаний аэрокосмической и оборонной отраслей, в том числе BAE Systems (+4,9%), Hexagon (+1,7%), Leonardo (+3,5%). Акции еще одного представителя данной сферы Securitas взлетели в цене на 10,4% и стали лидером подъема среди компонентов Stoxx 600.