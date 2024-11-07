На "Мосбирже" рубль немного подешевел к юаню вопреки росту цен на нефть

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Утром в четверг на "Московской бирже" рубль немного дешевеет к юаню, несмотря на небольшую позитивную динамику на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов юань подорожал на 1,95 копейки к уровню закрытия среды, до 13,617 рубля. При этом юань оказался на 2,25 копейки дешевле уровня действующего официального курса.

Краткосрочный и среднесрочный тренды на ослабление рубля по отношению к юаню остаются в силе, при этом в краткосрочной перспективе рубль может вновь протестировать минимумы на уровнях 13,75-13,8 за юань, считает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

"Отмечаем рост внутридневной волатильности в паре CNY/RUB за последние два дня. В любом случае и краткосрочный тренд, и среднесрочный тренд на ослабление рубля к юаню остаются в силе", - отмечает эксперт.

Во вторник стали известны параметры операций с иностранной валютой и золотом со стороны Минфина на период с 7 ноября по 5 декабря 2024 года. Ежедневный объем покупки валюты и золота составит эквивалент 4,2 млрд рублей. С учетом операций Банка России по ежемесячной продаже юаней в сумме 8,4 млрд рублей, сумма нетто-продаж юаней на рынке на месяц составит эквивалент 4,2 млрд рублей, что ниже октябрьской цифры в 5,3 млрд рублей. "Оцениваем фактор снижения продаж юаней как незначительный для траектории валютного курса рубля", - указывает Фетисов в обзоре.

"Победа Трампа на выборах президента США ознаменовалась довольно значимыми событиями на мировых валютных рынках. За резким укреплением доллара против основных мировых валют последовало и ослабление валют развивающихся стран. Рост курса доллара стал отражением корректировки глобальными инвесторами своих ожиданий в отношении траектории инфляции и денежно-кредитной политики ФРС, администрации нового президента США, - пишет аналитик в материале банка. - Кроме роста индекса доллара DXY на юань влияет и будет влиять высокая вероятность усиления торгового противостояния Китая с США. Полагаем, что в краткосрочной перспективе рубль вновь протестирует минимумы на уровнях 13,75-13,8 рубля за юань".

Достичь таргета по инфляции на конец 2025 года с учетом повышения тарифов и утильсбора стало сложнее, но это произойдет "не сильно поздно" внутри 2026 года, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Мы будем проводить политику, которая нас вернет к цели по инфляции в 4%, если не прямо на конец 2025 года, потому что туда с учетом дополнительных шоков, связанных с утильсбором, с тарифами и так далее, сейчас нам дотянуться стало сложнее. Не сильно поздно внутри 2026 года мы увидим годовую инфляцию в районе 4%", - сказал он.

Ранее ЦБ сообщал, что более жесткая денежно-кредитная политика создаст необходимые условия для возвращения годовой инфляции к 4% в первой половине 2026 года.

Цены на нефть повышаются в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии.

Трейдеры следят за ураганом "Рафаэль", приближение которого вынуждает добывающие компании, работающие в Мексиканском заливе, эвакуировать персонал и приостанавливать производство. По оценкам экспертов, это может привести к сокращению добычи в регионе на 1,7 млн баррелей в сутки, сообщает Trading Economics.

К 10:05 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,17% до $75,05 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 0,1%, до $71,75 за баррель.

Накануне цены на нефть опустились на фоне укрепления доллара США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Давление на рынок также оказали данные о росте запасов энергоносителей в США.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,149 млн баррелей - до 427,66 млн баррелей, сообщило министерство энергетики Штатов. Резервы бензина выросли на 412 тысяч баррелей, дистиллятов - на 2,95 млн баррелей.