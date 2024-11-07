Розничные продажи в еврозоне в сентябре выросли сильнее прогноза

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в сентябре выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat).

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал их повышение на 0,4%.

Согласно пересмотренным данным, в августе розничные продажи в еврозоне увеличились на 1,1%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в сентябре снизились на 0,4%. Реализация непродовольственных товаров (без учета автомобильного топлива) выросла на 1,1%, автомобильного топлива - на 0,2%.

В годовом выражении розничные продажи в позапрошлом месяце увеличились на 2,9% после повышения на 2,4% в августе.

В Европейском союзе рост составил 0,3% в помесячном и 2,8% в годовом выражении.