"НОВАТЭК" до 2026 года планирует увеличить в РФ сеть криоАЗС в 2,4 раза

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - ООО "НОВАТЭК-СПГ топливо" планирует в 2024-2025 годах построить 21 криоАЗС. Об этом сообщил начальник отдела маркетинга и развития продаж компании Иван Папазов в четверг на презентации "Развитие рынка СПГ-техники на территории РФ".

В настоящий момент работает 15 криоАЗС "НОВАТЭК-СПГ топливо", таким образом к 2026 году сеть увеличится до 36 заправок, или в 2,4 раза.

"В ближайшее время мы планируем закрыть трассы М4 и М12, это тоже приоритетные участки. План у нас до течения ближайших 12 месяцев ввести еще 21 объект, (...) снизить расстояние между станциями, увеличить плотность", - отметил Папазов.

За горизонтом 2025 года "НОВАТЭК-СПГ топливо" планирует увеличить количество криоАЗС до 54 заправок, они будут располагаться в южной и центральной части России, а также на Урале. Строить объекты на востоке страны компания не собирается, при этом планирует поставлять СПГ партнерским станциям.

"Мы уже понимаем, что сейчас грузопоток разворачивается на Восток, и запросы приходят, но по факту 80% грузоперевозок осуществляется в европейской части России", - пояснил Папазов "Интерфаксу".

"НОВАТЭК - СПГ топливо" – дочерняя компания ПАО "НОВАТЭК", строит небольшие СПГ-заводы, а также занимается развитием оптовых рынков и розничной сети сжиженного природного газа в качестве моторного топлива.