Поиск

Рубль утром чуть дорожает в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже утром в пятницу, рубль немного дорожает перед выходными днями.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,62 руб. (-0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,4 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу после подъема по итогам предыдущих торгов.

Поддержку рынку оказало, в частности, решение Федеральной резервной системы снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых, сообщает Trading Economics.

Котировки январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:00 по московскому времени составили $75,11 за баррель, что на 0,69% ниже цены на закрытие прошлой сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустилась на 0,8% и составляет $71,78 за баррель.

Трейдеры следят за ураганом "Рафаэль" в Мексиканском заливе. К настоящему моменту приостановка производства на платформах, с которых в преддверии ненастья были эвакуированы рабочие, затронула 22,4% добычи нефти в данном регионе и 9,7% природного газа.

Китай Московская биржа Brent WTI ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Роснефть" и ВТБ обсуждают вхождение судостроительного комплекса "Звезда" в ОСК

"Роснефть" и ВТБ обсуждают вхождение судостроительного комплекса "Звезда" в ОСК

ЦБ с 1 апреля может получить право ограничивать банкам выдачу ипотеки и автокредитов

ЦБ с 1 апреля может получить право ограничивать банкам выдачу ипотеки и автокредитов

Новым министром финансов Германии стал бывший банкир Goldman Sachs Йорг Кукис

Квартальная выручка разработчика ПО EPAM выросла до $1,17 млрд

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });