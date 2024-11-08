Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,7%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу уверенным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры после снижения ключевой ставки Федрезерва США и подросшей накануне нефти (фьючерс на Brent превысил $75 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 1,7%, причем первый превысил рубеж 2700 пунктов. Лидируют в росте акции АФК "Система" (+3,8%) и ПАО "ТКС Холдинг" (+3,5%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2736,82 пункта (+1,7%), индекс РТС - 879,39 пункта (+1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 ноября, составляет 98,0726 руб. (-15,1 копейки).

Подорожали также акции "Московской биржи" (+3%), "Аэрофлота" (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (+2,4% и +1,3% "префы"), "Татнефти" (+2,3%), ВТБ (+2,3%), "НОВАТЭКа" (+2,3%), "Магнита" (+2,3%), "Газпрома" (+2,1%), "ММК" (+2,1%), "РусГидро" (+2,1%), "Роснефти" (+1,9%), "Газпром нефти" (+1,8%), "АЛРОСА" (+1,7%), "Норникеля" (+1,7%), расписки OZON (+1,7%), бумаги Сбербанка (+1,6% и +1,8% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "НЛМК" (+1,1%), "Северстали" (+1,1%), "Интер РАО" (+1%), "МТС" (+0,9%), ОК "Русал" (+0,8%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,1%).

Выручка ПАО "Группа Аренадата" (+4,3%, до 122,6 рубля) (Arenadata, занимающегося разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных, выросла за 9 месяцев текущего года до 3,6 млрд рублей, что на 114% больше аналогичного показателя 2023 года, говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA по итогам отчетного периода составил 794 млн рублей против убытка в 16 млн рублей за 9 месяцев 2023 года.

Чистая прибыль "Группы Аренадата" за 9 месяцев выросла до 733 млн рублей, тогда как годом ранее компания получила убыток в размере 77 млн рублей. При этом отмечается, что в прошлом году компания получила чистую прибыль только в IV квартале из-за сезонности бизнеса. В текущем году точка безубыточности была достигнута уже в I полугодии 2024 года.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", позитивные настроения на рынке акций РФ сохраняются. В пятницу инвесторы ожидают итогов заседания совета директоров "Роснефти" по вопросу о промежуточных дивидендах и оценивают вышедший отчет компании "Аренадата" за 9 месяцев 2024 года по МСФО.

Кроме того, внимание инвесторов привлекут недельные данные Росстата по индексу потребительских цен, сроки публикации которых были перенесены со среды из-за сокращенной недели. Данные выйдут вечером и не отразятся на динамике фондовых индексов в основную сессию. Тем не менее, они будут иметь значение для определения динамики индексов уже на следующей неделе, полагают эксперты.

В аутсайдерах остаются бумаги ГК "Самолет" (-7,1% накануне). В отношении группы появилась не подтвержденная пока информация о том, что основной владелец ищет покупателя на свой пакет акций, а другой акционер с долей 10% в компании избавился от своего пакета акций еще в октябре. Если пристально посмотреть на финансовое положение компании, то остатки на эскроу-счетах в размере более 400 млрд руб. должны были бы создать "подушку безопасности" для будущей выручки компании. Тем не менее, долговая нагрузка по кредитам с плавающей ставкой оказалась настолько значительной, что текущие и будущие процентные расходы, вероятно, обусловят значительный чистый убыток группы в ближайшие месяцы, а то и годы, пока не опустятся ставки. Если группа найдет инвестора, который будет способен покрыть убытки компании в сложный период высоких ставок и на фоне снижения активности в строительном секторе, то драма в акциях ГК "Самолет", возможно, закончится на позитивной ноте. В противном случае компанию ждет тяжелый период реструктуризации долгов и потери заложенных в залогах активов, полагают аналитики компании "Цифра брокер".

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2700-2760 пунктов. "Прогнозируем более сдержанную динамику на российском рынке, однако смотрим на рынок с оптимизмом. Закрепление индекса выше отметки 2700 пунктов дает надежду на продолжение роста бумаг", - полагает он.

Накануне рынок акций полностью выкупил дневную коррекционную просадку, а индекс МосБиржи на вечерней сессии превысил 2700 пунктов. Лучший результат снова показали расписки Ozon, которые с начала недели выросли почти на 15%. Помимо улучшения настроений на рынке, бумаги компании продолжают отыгрывать отчетность за III квартал. Неплохой рост в четверг показали акции Сбербанка, прибавившие 3%, что стало лучшим результатом с 9 сентября. Повышенный спрос наблюдался на акции "Русала" и "Норникеля", котировки которых значительно отстали от динамики рынка за последний год. В аутсайдерах вновь оказались бумаги "Самолета", поскольку ситуация вокруг компании ухудшается. Помимо негативного влияния высокой ключевой ставки ЦБ РФ на отрасль, появились новости о том, что крупный акционер ищет покупателя на свой пакет акций, отмечает Головинов.

Зарубежные фондовые рынки

В США в четверг обновили максимумы индексы S&P 500 (+0,7%) и Nasdaq (+1,5%), в то время как Dow Jones не изменился (подъему Dow помешало снижение котировок акций компаний финансовой отрасли, которые днем ранее продемонстрировали сильный скачок на итогах президентских выборов).

Федеральная резервная система по итогам ноябрьского заседания снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что Федрезерв будет принимать дальнейшие решения по базовой процентной ставке на основе поступающих экономических данных. Он не исключает очередного снижения ставки в декабре, но также оставляет открытой возможность того, что ФРС сделает паузу в смягчении денежно-кредитной политики на этом заседании.

В пятницу в Азии наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне четверга).

Потребительские расходы в Японии в сентябре снизились на 1,3% относительно предыдущего месяца и на 1,1% по сравнению с показателем годом ранее, согласно официальным данным. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение первого показателя на 0,7%, второго - на 2,1%, сообщает Trading Economics.

Инвесторы ждут от Пекина объявления мер по оживлению замедляющейся китайской экономики по итогам завершающегося в пятницу заседания Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, отмечает MarketWatch.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены проседают после роста накануне на фоне решения ФРС США снизить ставку.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в пятницу составила $75,11 за баррель (-0,7% и +1% накануне), декабрьская цена WTI - $71,77 за баррель (-0,8% и +0,9% в четверг).

Трейдеры следят за ураганом "Рафаэль" в Мексиканском заливе. К настоящему моменту приостановка производства на платформах, с которых в преддверии ненастья были эвакуированы рабочие, затронула 22,4% добычи нефти в данном регионе и 9,7% природного газа.

Аналитики ING понизили прогноз средней стоимости Brent в четвертом квартале до $74 за баррель с ожидавшихся ранее $79. При этом оценка на 2025 год осталась без изменения - $72 за баррель, сообщает MarketWatch.

Между тем аналитики Citi отмечают наличие рисков того, что избранный президент США Дональд Трамп "введет больше санкций в отношении стран-производителей нефти, таких как Венесуэла и Иран, что может оказать положительное влияние на нефтяные цены".