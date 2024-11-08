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Китайский чипмейкер SMIC в III квартале увеличил чистую прибыль в 1,6 раза

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейший китайский производитель чипов Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 58% относительно того же периода прошлого года - до $148,8 млн, сообщается в отчетности.

Выручка выросла на 34% и составила рекордные $2,17 млрд. Результат совпал как с собственным прогнозом компании, так и с ожиданиями аналитиков, опрошенных FactSet.

Валовая рентабельность в минувшем квартале поднялась до 20,5% против 19,8% годом ранее, что также оказалось лучше прогноза.

SMIC в четвертом квартале планирует повысить выручку на 13-15% относительно июля-сентября. Валовая маржа предполагается в диапазоне 18-20%.

Котировки акций SMIC по итогам торгов в Гонконге в пятницу выросли на 1,8%. Рыночная стоимость компании с начала текущего года подскочила почти на 45%, в то время как фондовый индекс Hang Seng прибавил около 22%.

SMIC Китай
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