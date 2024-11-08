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"Газпром" продал все принадлежавшие ему 34% акций Latvijas gaze

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Весь пакет акций АО "Latvijas gaze" (LG), принадлежавший ПАО "Газпром" в размере 34%, в октябре был выкуплен у российского концерна, сообщила латвийская компания.

В частности, 27,85% акций LG у "Газпрома" купило ООО "Energy investment", специально созданное членами правления Latvijas gaze, еще 6,15% - литовская компания Haupas.

Сумма сделки не называется.

Осенью прошлого года 28,97% акций LG были выкуплены у люксембургского инвестиционного фонда Marguerite Gas II.

"Компания Energy Investments сделала следующий важный шаг, выкупив акции у "Газпрома", и теперь

среди акционеров LG большинство принадлежит гражданам Латвии", - заявили в Latvijas gaze.

Как отметил председатель правления LG Айгар Калвитис, в результате сделок "получен контроль примерно над 63% акций предприятия", будут продолжены поиски решения по выкупу долей еще двух крупных акционеров - латвийского ООО "Itera Latvia" и немецкой Uniper Ruhrgas International GmbH.

По состоянию на 8 ноября 2024 года крупнейшими акционерами LG являются латвийский Rietumu Banka (28,97%), Energy Investment (27,85%), Uniper Ruhrgas (18,26%), Itera Latvia (16%), Haupas (6,15%).

Latvijas gaze Айгар Калвитис Газпром Haupas Латвия Energy Investment
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