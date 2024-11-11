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Рубль утром чуть дешевеет в паре с юанем на МосБирже

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань повышается на Московской бирже утром в понедельник, рубль немного дешевеет на фоне незначительных изменений на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,585 руб. (+1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,9 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Инфляция в РФ с 29 октября по 5 ноября (из-за праздника расчет за 8 дней, а не за традиционные 7 дней) составила 0,19% после 0,27% с 22 по 28 октября, 0,20% с 15 по 21 октября, 0,12% с 8 по 14 октября и 0,14% с 1 по 7 октября, сообщил в пятницу Росстат.

С начала месяца рост цен к 5 ноября составил 0,12%, с начала года - 6,75%.

До официального прогноза правительства на 2024 год (7,3%) осталось менее 0,6 п.п. Формально правительство свой прогноз уже не может пересмотреть, так как этот прогноз заложен в проектировки бюджета на следующий год. При этом индексация социальных выплат в любом случае проводится по фактической инфляции, а не по прогнозной.

Из недельных данных за конец октября - начало ноября этого и прошлого годов следует, что на 5 ноября годовая инфляция в РФ замедлилась до 8,39% с 8,57% на 28 октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 8,53% с 8,61% на 28 октября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь ноябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития). Расхождения в оценках годовой инфляции по разным методикам связано с тем фактом, что в октябре 2023 года инфляция в первую неделю резко скакнула почти на 0,4% из-за повышения цен на отечественные авто.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 25 октября принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 п.п. - с 19% до 21% годовых, сохранил ястребиный сигнал, увеличил прогноз по инфляции на текущий и следующие годы, признав, что момент достижения таргета отдаляется с 2025 года на 2026 год.

"Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании (в декабре - ИФ)", - говорится в заявлении ЦБ от 25 октября.

ЦБ 25 октября повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8,0-8,5% с 6,5-7,0%, на 2025 год до 4,5-5,0% с 4,0-4,5%.

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2024 год равняется 7,3%, но вице-премьер РФ Александр Новак уже признавал, что инфляция складывается выше прогноза правительства и может составить около 8%. Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2025 год равен 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2024 году составляет 8,1% (вырос с 7,5% на начало октября). Консенсус-прогноз аналитиков на 2025 год вырос до 5,6% (с 5,4% по опросу в начале октября).

Цены на нефть

Цены на нефть незначительно меняются утром в понедельник после падения в пятницу.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени составили $73,95 за баррель, что на 0,12% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,05%, до $70,3 за баррель.

За минувшую неделю международный бенчмарк набрал 1,1%, североамериканский - 1,3%.

Давление на рынок продолжают оказывать опасения по поводу экономики Китая - крупнейшего мирового импортера нефти.

Опубликованные в субботу данные показали дальнейшее замедление инфляции и падение цен производителей в КНР в октябре, что подчеркивает дефляционные риски.

В пятницу от китайских властей также ждали новых мер стимулирования потребления, однако их не последовало.

На этой неделе внимание трейдеров направлено на нефтяные отчеты и прогнозы ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США.

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