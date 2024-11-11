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Brent подешевела до $71,81 за баррель

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили падение вечером в понедельник из-за разочарования инвесторов по поводу стимулов в Китае.

К 18:33 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,06 (2,79%), до $71,81 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $2,1 (2,98%), до $68,28 за баррель.

На прошлой неделе правительство Китая сообщило о выделении 1,4 трлн юаней ($195,4 млрд) на помощь местным органам власти. Это разочаровало инвесторов, ждавших еще более существенных стимулов. Кроме того, опубликованные в субботу данные показали дальнейшее замедление инфляции и падение цен производителей в КНР в октябре, что подчеркивает дефляционные риски.

"С учетом объявленных в пятницу мер поддержки долга местных органов власти, которые снова были признаны рынком недостаточными, импульс в китайской экономике остается негативным", - отметил аналитик XM Ахиллеас Георгопулос.

"Без возвращения геополитических рисков, связанных с поставками нефти, все указывает на дальнейшее снижение цен", - написал стратег TD Securities Дэниэл Гали.

Также на этой неделе внимание трейдеров направлено на нефтяные отчеты и прогнозы ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США.

Brent WTI МЭА ОПЕК Китай США
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