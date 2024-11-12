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Brent подорожала до $72,5 за баррель

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к росту днем во вторник, восстанавливаясь после резкого снижения днем ранее.

К 14:26 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,67 (0,93%), до $72,5 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,69 (1,01%), до $68,73 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 2,8%, WTI - на 3,3%, причем обе марки обновили минимумы с 29 октября.

Давление на рынок нефти с прошлой недели оказывает отсутствие прямых мер стимулирования спроса со стороны властей Китая, а также укрепление доллара США, снижающее инвестиционную привлекательность сырья для держателей других валют.

Долларовый индекс DXY, показывающий стоимость американской валюты относительно шести основных мировых валют, растет на 0,2% во вторник, а накануне индикатор обновил максимум более чем за четыре месяца.

Кроме того, внимание трейдеров направлено на нефтяные отчеты и прогнозы ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США, которые будут обнародованы позднее на этой неделе.

Brent WTI МЭА ОПЕК США Китай Минэнерго
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