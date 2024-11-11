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Нефть Brent подешевела до $73,63 за баррель

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться утром в понедельник после падения в пятницу.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 по Москве составила $73,63 за баррель, что на $0,25 (0,34%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $1,76 (2,3%), до $73,87 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,31 (0,44%), до $70,07 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,98 (2,7%), до $70,38 за баррель.

За минувшую неделю международный бенчмарк набрал 1,1%, североамериканский - 1,3%.

Давление на рынок продолжают оказывать опасения по поводу экономики Китая - крупнейшего мирового импортера нефти.

Опубликованные в субботу данные показали дальнейшее замедление инфляции и падение цен производителей в КНР в октябре, что подчеркивает дефляционные риски.

В пятницу от китайских властей также ждали новых мер стимулирования потребления, однако их не последовало.

На этой неделе внимание трейдеров направлено на нефтяные отчеты и прогнозы ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США.

Brent WTI Китай США
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