Рынок акций США закрылся в плюсе, S&P 500 и Dow Jones обновили рекорды

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, причем S&P 500 впервые в истории превысил отметку 6 тыс. пунктов, а Dow Jones преодолел 44 тыс. пунктов.

Рынок акций может вырасти еще 3-5% в ближайшие дни на волне оптимизма по поводу победы Дональда Трампа на президентских выборах, полагает инвестиционный директор Edmond de Rothschild Asset Management Бенджамин Мелман.

"Мы не видим причин для ослабления акций США, поэтому ралли может продолжиться до конца года", - отметил он.

Позднее на этой неделе состоятся выступления ряда членов руководства Федеральной резервной системы, а в среду станут известны данные об инфляции в Штатах в октябре. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что инфляция в прошлом месяце ускорилась до 2,6% с сентябрьских 2,4%.

Котировки акций Tesla подскочили почти на 9%. На прошлой неделе капитализация компании превысила $1 трлн, и аналитики ждут дальнейшего роста - так, Дэн Айвз из Wedbush прогнозирует, что в ближайший год акции компании подорожают более чем на 20%.

Бумаги Cigna Group подорожали на 7,3%. Страховая компания подтвердила, что отказалась от планов по приобретению конкурирующей Humana Inc. Цена акций Humana снизилась на 2%.

Акции криптовалютной биржи Coinbase Global взлетели почти на 20%, майнинговых компаний Mara Holdings и Riot Platforms - на 30% и 17% соответственно на фоне ралли биткойна.

Капитализация Cisco Systems Inc. повысилась на 1% после того, как аналитики JPMorgan улучшили рекомендацию для акций производителя сетевого оборудования до "выше рынка" с "нейтрального" уровня.

Рыночная стоимость Sapiens International Corp. рухнула на 26% после того, как разработчик ПО для страховой отрасли ухудшил годовой прогноз выручки.

Акции Aramark подешевели на 1,1%. Кейтеринговая компания резко сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 финансового года и умеренно увеличила выручку, причем скорректированная прибыль превысила ожидания рынка, а выручка недотянула до прогнозов.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,69% и составил 44293,13 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,1% - до 6001,35 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,06% и составил 19298,76 пункта.