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Нефть слабо дешевеет после падения накануне, Brent у $71,77 за баррель

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть незначительно опускаются утром во вторник после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, в результате которого котировки обновили двухнедельные минимумы.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 по московскому времени составила $71,77 за баррель, что на $0,06 (0,08%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $2,04 (2,8%), до $71,83 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,08 (0,12%), до $67,96 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на $2,34 (3,3%), до $68,04 за баррель.

Инвесторы обеспокоены отсутствием прямых мер стимулирования спроса со стороны властей Китая - на прошлой неделе они анонсировали масштабную программу, но лишь в виде поддержки долга местных органов власти.

Нефтяной рынок испытывает давление со стороны "привычных факторов, а аналитики по-прежнему сомневаются, что китайских стимулов будут достаточно для поддержки вялого спроса на нефть", отметил Робби Фрейзер из Schneider Electric.

Дополнительным негативным фактором для рынков сырья в целом и для нефти в частности является укрепление курса доллара США.

"Настроение на рынке нефти в целом негативное. Укрепление доллара, опасения по поводу спроса и ожидания увеличения предложения давят на цены, - написал Уоррен Паттерсон из ING. - Прогноз на следующий год может поменяться только в случае, если ОПЕК+ отложит запланированное увеличение поставок, или если США будут эффективно следить за соблюдением санкций против Ирана".

Кроме того, внимание трейдеров направлено на нефтяные отчеты и прогнозы ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США, которые будут обнародованы позднее на этой неделе.

WTI Brent США Китай
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