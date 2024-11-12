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Рубль утром во вторник укрепляется в паре с юанем

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром во вторник. Рубль растет на фоне незначительного понижения на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,4615 руб. (-5,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,05 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Тенденция укрепления рубля может продолжиться в ближайшее время на фоне снижения геополитической риск-премии и стабилизации юаневой ликвидности (ставки денежного рынка нормализовались), считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Технически курс пары CNY/RUB смотрит вниз, ближайшая поддержка на 13,33 руб. за юань, или еще минус 1,5% от текущего уровня. Но может быть и ниже на фоне исторически повышенной волатильности рубля. На утреннем внебиржевом рынке Forex валютная пара уже была ниже 13,3 руб. за юань, и это можно взять в качестве индикатора настроений при открытии московских торгов", - пишет аналитик в комментарии.

Также Зельцер отмечает, что на внебиржевом рынке доллара и евро картина отличается. "Если европейская валюта против рубля падала, то доллар, напротив, прибавил. Но это исключительно связано с траекториями EUR и USD на мировом валютном рынке. В рамках IV квартала видится незавершенность коррекции доллара и евро от своих годовых пиков. Вероятно, доллар еще догонит на спуске юань и евро, но чуть позже", - указывает он.

Цены на нефть

Цены на нефть незначительно опускаются утром во вторник после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, в результате которого котировки обновили двухнедельные минимумы.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составила $71,75 за баррель, что на 0,06% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,1%, до $67,9 за баррель.

Инвесторы обеспокоены отсутствием прямых мер стимулирования спроса со стороны властей Китая - на прошлой неделе они анонсировали масштабную программу, но лишь в виде поддержки долга местных органов власти.

Дополнительным негативным фактором для рынков сырья в целом и для нефти в частности является укрепление курса доллара США.

Внимание трейдеров также направлено на нефтяные отчеты и прогнозы ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США, которые будут обнародованы позднее на этой неделе.

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