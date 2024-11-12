Определены первые 10 федеральных ведомств для перехода на централизованные закупки

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ включило в перечень федеральных органов власти, которые первыми перейдут на централизованные закупки типовых товаров, работ и услуг, два министерства и восемь ведомств, говорится в сообщении на сайте правительства.

"Подписано постановление (на момент публикации документ не был размещен на сайте правительства или на портале правовой информации - ИФ), расширяющее число федеральных министерств и ведомств, которые будут участвовать в централизованных закупках отдельных товаров и услуг, - отмечается в сообщении. - С 1 января 2026 года к централизованным закупкам, которые сейчас проводятся в экспериментальном режиме для Федеральной пробирной палаты, Росимущества, Рослесхоза и Росрыболовства, присоединятся еще шесть федеральных министерств и ведомств: Минсельхоз, Минвостокразвития, Россельхознадзор, Росалкогольтабакконтроль, Росгидромет и Росводресурсы".

Сам документ был подготовлен Минфином РФ в сентябре текущего года и вносит изменения в правительственное постановление, регламентирующее проведение эксперимента (идет с 2020 года - ИФ) по проведению ФКУ "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" (ФКУ ЦОКР) централизованных закупок канцтоваров и бумаги для нужд Росимущества, Федеральной пробирной палаты, Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) и Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), включая их территориальные органы.

Помимо новых министерств и ведомств, на которые с 1 января 2026 года будут распространяться положения этого правпостановления, в документе приводится перечень типовых товаров, работ, услуг, закупки которых предполагается проводить централизовано. В него вошли, помимо канцтоваров и бумаги, хозпринадлежности и инвентарь, мебель, спецоснастка, спецодежда и спецобувь, средства индивидуальной защиты, транспортные средства, запчасти для транспортных средств, ГСМ для транспортных средств, услуги по мойке и аренде транспортных средств, услуги по приобретению страховых полисов ОСАГО и образовательные услуги по дополнительному профессиональному образованию (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки).

"Проектом постановления предусмотрено внесение изменений в постановление №892, направленных на обеспечение поэтапного внедрения механизма централизованных закупок в федеральных органах, устанавливающих возможность возложения полномочий на планирование и осуществление централизованных закупок, помимо ФКУ ЦОКР, на иные федеральные казенные учреждения, предусматривающих расширение перечня федеральных органов, для которых в соответствии с постановлением №892 федеральным казенным учреждением осуществляются централизованные закупки", - говорилось в пояснительной записке к проекту постановления.

Как сообщалось, ранее правительство РФ утвердило план мероприятий ("дорожную карту") по поэтапному переводу федеральных органов власти на централизованные закупки товаров, работ, услуг в 2026-2028 годах.

Сама "дорожная карта" предусматривает поэтапный переход федеральных госорганов на централизованные закупки. При этом к 1 декабря текущего года Минфин РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России должны определить первые 10 госорганов, которые с начала 2026 года должны будут перейти на централизованные закупки. Последние должны будут осуществляться с помощью одного или нескольких уполномоченных федеральных казенных учреждений.

К этому же времени должен быть определен и утвержден перечень типовых товаров, работ, услуг, которые предполагается закупать централизованно.

К 1 декабря 2025 года Минфин и ФАС должны определить вторую группу федеральных госорганов (также 10 министерств и ведомств). Им предстоит перейти на централизованные закупки с начала 2027 года.

В третью группу планируется включить оставшиеся, еще не охваченные централизацией федеральные госорганы. Перечень этих ведомств должен быть сформирован к 1 декабря 2026 года. Их переход на централизованные закупки намечен на 2028 год.

По данным Минфина, доля совместных (в том числе централизованных) закупок в настоящее время невелика и фактически не меняется в течение нескольких последних лет. Так, в 2020 году госзаказчики разместили 32 тыс. извещений об осуществлении совместных закупок (1,5% от общего числа извещений) на 165 млрд рублей (1,8% от общего объема извещений). В прошлом году было размещено 42,8 тыс. таких извещений (1,8%) на общую сумму 366 млрд рублей (3,5%).