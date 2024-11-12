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ФПК купит у Коми люксовый поезд "Сияние Севера" за 111 млн рублей

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) купит у республики Коми за 110,7 млн рублей туристический поезд "Сияние Севера", сообщает пресс-служба республиканского комитета имущественных и земельных отношений.

Продажа вагонов состоялась посредством публичного предложения. ФПК, проявившая интерес к покупке, является арендатором двух вагонов этого туристического поезда. Покупателю направлен договор купли-продажи. Регламентный срок его подписания - до 14 ноября.

Презентация поезда "Сияние Севера" состоялась в 2011 году. В нем четыре вагона представительского класса, созданные по спецзаказу республиканского правительства и приобретенные в лизинг более чем за 300 млн рублей. Суть проекта в том, что туристы смогут из Москвы проехать на поезде в Коми и осмотреть по пути достопримечательности. Гостиницу на колесах можно прицеплять к поездам регулярного сообщения. Таким образом, туристы на территории республики могут, например, посещать национальный парк "Югыд ва" и Печоро-Илычский заповедник.

Весной 2016 года власти региона решили избавиться от поезда, обменяв его на новые вагоны или продав, однако тогда покупателя не нашлось. Впоследствии его стали сдавать в аренду.

Коми ФПК Югыд ва Сияние Севера
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