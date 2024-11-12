Поиск

ЦБ РФ опроверг информацию об обещании снизить ставку в марте

ЦБ РФ опроверг информацию об обещании снизить ставку в марте
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Банк России опроверг информацию о начале снижения ключевой ставки в марте 2025 года, отметив, что ее траектория зависит от инфляции и инфляционных ожиданий.

Во вторник в Госдуме прошла встреча фракции КПРФ с руководством Банка России, она была закрыта для СМИ.

Депутат от КПРФ Мария Прусакова опубликовала в своем телеграмм-канале фразу как цитату председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. "С марта месяца ставка Центробанка будет снижаться и постепенно достигнет уровня 23 года", - написала Прусакова со ссылкой на слова главы ЦБ.

"Эта информация не соответствует действительности. Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий. Прогнозная траектория опубликована в составе среднесрочного прогноза после заседания совета директоров по ставке 25 октября", - заявили журналистам в пресс-службе ЦБ.

Банк России в октябре повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,5% с 16,9-17,4%, в 2025 году - до 17-20% с 14-16%, в 2026 году - до 12-13% с 10-11%. С 28 октября и до конца 2024 года средняя ставка прогнозируется в диапазоне 21,0-21,3%, то есть возможно очередное ее повышение на последнем в этом году заседании совета директоров в декабре.

КПРФ Банк России ЦБ РФ Госдума Эльвира Набиуллина Мария Прусакова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Определены первые 10 федеральных ведомств для перехода на централизованные закупки

Акции Nissan подскочили до максимума за 15 лет

Акции Nissan подскочили до максимума за 15 лет

Биткойн обновляет рекорды и приближается к $90 тысячам

Биткойн обновляет рекорды и приближается к $90 тысячам

Рынок акций США закрылся в плюсе, S&P 500 и Dow Jones обновили рекорды

Платежную систему "Мир" подключили к иранской Shetab

Платежную систему "Мир" подключили к иранской Shetab

ЦБ предлагает с III квартала 2025 г. ограничить ипотеку с ПДН более 50% и низким первым взносом

ЦБ предлагает с III квартала 2025 г. ограничить ипотеку с ПДН более 50% и низким первым взносом

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });