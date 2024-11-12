ЦБ РФ опроверг информацию об обещании снизить ставку в марте

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Банк России опроверг информацию о начале снижения ключевой ставки в марте 2025 года, отметив, что ее траектория зависит от инфляции и инфляционных ожиданий.

Во вторник в Госдуме прошла встреча фракции КПРФ с руководством Банка России, она была закрыта для СМИ.

Депутат от КПРФ Мария Прусакова опубликовала в своем телеграмм-канале фразу как цитату председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. "С марта месяца ставка Центробанка будет снижаться и постепенно достигнет уровня 23 года", - написала Прусакова со ссылкой на слова главы ЦБ.

"Эта информация не соответствует действительности. Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий. Прогнозная траектория опубликована в составе среднесрочного прогноза после заседания совета директоров по ставке 25 октября", - заявили журналистам в пресс-службе ЦБ.

Банк России в октябре повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,5% с 16,9-17,4%, в 2025 году - до 17-20% с 14-16%, в 2026 году - до 12-13% с 10-11%. С 28 октября и до конца 2024 года средняя ставка прогнозируется в диапазоне 21,0-21,3%, то есть возможно очередное ее повышение на последнем в этом году заседании совета директоров в декабре.