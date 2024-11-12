Индексы экономических ожиданий в ФРГ и еврозоне в ноябре оказались заметно хуже прогноза

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в ноябре упал до 7,4 пункта с 13,1 пункта месяцем ранее.

Эксперты в среднем прогнозировали гораздо более умеренное снижение - до 13 пунктов, сообщает Trading Economics.

Тем временем индикатор отношения к текущей ситуации в Германии в ноябре неожиданно снизился до минус 91,4 пункта с минус 86,9 пункта в прошлом месяце, достигнув самой низкой отметки с мая 2020 года. Аналитики прогнозировали его рост до минус 85,9 пункта.

"Ожидания в отношении германской экономики отошли на второй план на фоне победы [Дональда] Трампа и коллапса правящей коалиции в ФРГ, - отметил президент ZEW Ахим Вамбах. - По результатам текущего опроса, экономические настроения ухудшились - и, скорее всего, главной причиной стали итоги президентских выборов в США. В пользу этого говорит тот факт, что экономические ожидания в Соединенных Штатах явно растут, а экономические настроения в Китае и еврозоне ухудшаются. Тем не менее в последние дни опроса звучали и более оптимистичные мнения: участники говорили, что с приближением досрочных выборов ждут улучшения экономических перспектив Германии. В целом же мы наблюдаем очень динамичное изменение экономических ожиданий".

В еврозоне индекс экономических ожиданий в ноябре упал до 12,5 пункта с 20,1 пункта месяцем ранее, по данным ZEW. Аналитики прогнозировали рост до 20,5 пункта.

Оценка текущей экономической ситуации в валютном блоке снизилась на 3 пункта - до минус 43,8 пункта.