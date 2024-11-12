Shell выиграла апелляцию на требование суда снизить выбросы CO2

Фото: Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Апелляционный суд в Гааге во вторник отменил постановление, вынесенное окружным судом в 2021 году, согласно которому нефтегазовая компания Shell должна была снизить к 2030 году объем выбросов вредных веществ на 45% относительно уровней 2019 года, сообщает Financial Times.

Ожидается, что голландское подразделение экологической организации Friends of the Earth ("Друзья Земли") обжалует решение апелляционной инстанции, в результате чего рассмотрение дела может затянуться как минимум до 2027 года.

"В настоящее время в климатологии между учеными нет достаточного согласия относительно конкретного процента сокращения, которого должна придерживаться каждая отдельная компания, такая как Shell", - говорится в постановлении апелляционного суда.

Суд также поддержал аргумент Shell, что любое решение, направленное против одной компании, будет неэффективным, поскольку другие поставщики топлива начнут замещать "выпадающие объемы". Вместе с тем суд также постановил, что нефтегазовая компания обязана "ограничить выбросы CO2".

"Мы довольны решением суда, которое, по нашему мнению, является правильным для глобального энергетического перехода, Нидерландов и нашей компании", - сказал главный исполнительный директор Shell Ваэль Саван.

"Это больно", - прокомментировал решение суда Дональд Полс, глава Friends of the Earth Netherlands, которая подала иск к Shell. Но "это дело подтвердило, что основные загрязнители не являются неприкосновенными, и еще больше подогрело дебаты об их ответственности в борьбе с опасным изменением климата", полагает он.

У Friends of the Earth есть три месяца на то, чтобы подать жалобу в Верховный суд Нидерландов, которому затем потребуется около 18 месяцев для принятия окончательного решения или больше, если дело будет передано в Европейский суд, отмечает FT.

В 2021 году Окружной суд Гааги постановил, что Shell несет частичную ответственность за изменение климата и обязал компанию сократить выбросы парниковых газов. Уменьшение объема выбросов на 45% относительно уровней 2019 года соответствует рекомендациям ООН для сдерживания повышения средней температуры на Земле в пределах 1,5 градусов Цельсия от уровня доиндустриальной эпохи.

При этом суд не пояснил, каким образом должны осуществляться требуемые сокращения или как он намерен контролировать и обеспечивать выполнение постановления.

Shell тогда заявляла, в частности, что изменение климата является более широкой проблемой общества и нецелесообразно требовать снижения выбросов от одной отдельно взятой компании.