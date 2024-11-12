ОПЕК отметила рост экспорт нефти из России и Центральной Азии в сентябре на 3% к августу

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В сентябре 2024 года общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии составил в среднем примерно 6,3 млн баррелей в сутки, что на 0,193 млн б/с, или на 3%, больше объемов, поставленных в августе, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

Относительно сентября 2023 года экспорт сырья из региона сократился на 2%.

По данным аналитиков альянса, увеличение в месячном исчислении обусловлено, прежде всего, ростом потока в порты Балтийского моря по системе "Транснефти" - Усть-Лугу и Приморск, а также по трубопроводу "Дружба", что было частично компенсировано снижением поставок из черноморского порта Новороссийск.

В целом, экспорт нефти через систему "Транснефти" в сентябре увеличился на 117 тыс. б/с, или примерно на 3% к августу, до 3,9 млн б/с, рост год к году также составил 3%, или на 127 тыс. б/с. Отгрузка через Новороссийск снизилась на 62 тыс. б/с, или на 10% к предыдущему месяцу, до 542 тыс. б/с. Поставки из портов Балтийского моря резко увеличились на 205 тыс. б/с, или на 15% месяц к месяцу, до 1,6 млн б/с, в том числе из Приморска экспорт увеличился на 45 тыс. б/с, или почти на 6%, до 833 тыс. б/с, из Усть-Луги - на 161 тыс. б/с, или на 27%, до 754 тыс. б/с.

Поставки по нефтепроводу "Дружба" также увеличились в сентябре, составив в среднем 282 тыс. б/с, что на 69 тыс. б/с, или на 32% больше, чем в августе. Однако год к году этот объем сократился на 34 тыс. б/с, или примерно на 11%. Экспорт Китай по трубопроводу Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) снизился на 53 тыс. б/с, или на 9% к августу, в среднем до 575 тыс. б/с. Это на 7 тыс. б/с, или на 1% ниже сентябрьских объемов 2023 года. Экспорт из тихоокеанского порта Козьмино уменьшился на 42 тыс. б/с, или на 5% месяц к месяцу, до 888 тыс. б/с, но год к году поток вырос на 76 тыс. б/с, или на 9%.

Через терминал "ЛУКОЙЛа" Варандей в Баренцевом море в сентябре поставки резко возросли на фоне увеличения поставок в Индию - на 46 тыс. б/с, или на 54%, до 76 тыс. б/с, что на 31% или на 31 тыс. б/с больше, чем годом ранее.

В то же время в дальневосточном порту Анива перевалка сократилась на 24 тыс. б/с, или на 33% к августу, но экспорт из Де-Кастри увеличился на 5 тыс. б/с, или на 3%. В совокупности в сентябре эти два порта отправили на внешние рынки в среднем 213 тыс. б/с.

Экспорт из Центральной Азии в прошлом месяце составил в среднем 219 тыс. б/с, что на 3 тыс. б/с, или примерно на 1%, меньше августа и г/г.

Отправка сырья с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) выросла на 77 тыс. б/с, или примерно на 6% по сравнению с августом, до 1,3 млн б/с, что ниже на 109 тыс. б/с, или на 8% к сентябрю прошлого года.

Прокачка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) снизилась на 25 тысяч б/с, или на 4% к августу, до 544 тысяч б/с, что на 127 тысяч б/с, или на 19% меньше год к году.

Общий объем экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии увеличился на 122 тысячи б/с, или на 6% месяц к месяцу, до 2,2 млн б/с. Основной рост был обеспечен за счет газойля и мазута, что частично компенсировалось снижением объемов бензина. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки нефтепродуктов сократились на 152 тысячи б/с, или на 6%, на фоне значительного уменьшения экспорта бензина и нафты.