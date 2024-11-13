Средневзвешенная доходность ОФЗ 26246 на аукционе - 16,82%, размещены бумаги на 39,84 млрд руб.

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года составила 78,6063% от номинала, что соответствует доходности 16,82% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 39 млрд 844 млн рублей по номиналу при спросе 65 млрд 979 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 31 млрд 975 млн рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 78,5401% от номинала, что соответствует доходности 16,84% годовых.

Облигации серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 133 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 26 марта 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 43,73 рубля на облигацию и 2-24-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).