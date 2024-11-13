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Минфин РФ 13 ноября разместил на первичных аукционах ОФЗ на 88,95 млрд рублей

Это максимальный объем за два месяца

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 13 ноября разместило на первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 88,951 млрд рублей по номиналу, что является максимальным объемом размещения нового госдолга с 11 сентября текущего года, когда были проданы бумаги на 97,917 млрд рублей по номиналу.

На первом аукционе, состоявшемся в среду, Минфин разместил ОФЗ-ПД серии 26246 с погашением 12 марта на сумму 39,844 млрд рублей по номиналу при спросе 65,979 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 31,975 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 78,6063% от номинала, что соответствует доходности 16,82% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 78,5401% от номинала, что соответствует доходности 16,84% годовых.

На втором аукционе ведомство смогло продать ОФЗ-ПД серии 26248 с погашением 16 мая 2040 года на сумму 49,107 млрд рублей по номиналу при спросе 72,393 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 41,014 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 77,3767% от номинала, что соответствует доходности 16,95% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 77,36% от номинала, что соответствует доходности 16,95% годовых.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", значительный объем размещения нового госдолга в ходе аукционов 13 ноября удалось достичь благодаря, с одной стороны, наметившейся с начала ноября стабилизации ситуации на внутреннем долговом рынке, а с другой стороны - накопленному спросу предыдущих нескольких недель, когда из-за "жесткой" позиции Минфина объемы первичных размещений были относительно небольшими.

Ценовой индекс гособлигаций RGBI 1 ноября обновил минимум с февраля 2009 года, опустившись в район 96,3 пункта. После этого на рынке ОФЗ наметился восстановительный рост цен, который усилился в середине прошлой недели, когда стали известны предварительные итоги президентских выборов в США, согласно которым победу одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Политические события в Соединенных Штатах благоприятно сказались на российском долговом рынке за счет роста ожиданий улучшения геополитического фона.

В результате индекс цен гособлигаций RGBI отскочил от многолетних минимумов и в настоящее время пытается закрепиться вблизи отметки 100 пунктов. Таким образом, улучшение конъюнктуры вторничного рынка ОФЗ, произошедшее на ожиданиях снижения геополитических рисков, способствовало активизации покупателей и на первичных аукционах Минфина.

Дональд Трамп Минфин РФ США ОФЗ
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