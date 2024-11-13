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Баку и Москва обсуждают сотрудничество в том числе в нефтегазовой сфере

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Азербайджан и Россия рассматривают ряд новых инициатив для кооперации, в частности, в нефтегазовой сфере, сообщил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным в Баку.

"На рассмотрении сторон находится ряд новых взаимовыгодных инициатив. Азербайджан - родина нефти и газа (...) это (направление-ИФ) актуально было вчера, сегодня и еще будет долго. А Россия - лидер по многим позициям в энергетической сфере", - сказал Асадов.

Он особо отметил сотрудничество двух стран в сфере нефти и газа. "Наше взаимодействие здесь развивается положительно и по многим направлениям", - отметил премьер-министр Азербайджана, напомнив, что в стране работает целый ряд крупнейших российских нефтегазовых компаний.

"У нас традиционно с этими компаниями очень плодотворное сотрудничество", - констатировал Асадов.

Глава правительства Азербайджана подчеркнул также, что "Россия - важный партнер для нас в агропромышленном комплексе". "Это касается и экспорта нашей продукции, и импорта российской сельскохозяйственной продукции в Азербайджан", - пояснил он.

Асадов сообщил, что по итогам 2023 года экспорт сельхозпродукции из Азербайджана в Россию вырос более чем на 9%, а в текущем году - уже более чем на 12%. "Россия в свою очередь тоже является надежным партнером. Мы импортируем не менее 1 млн тонн пшеницы из России, а по итогам 10 месяцев 2024 года будет почти 900 тыс. тонн, и эта цифра будет расти", - сказал Асадов.

Он добавил, что Азербайджан импортирует из России много удобрений: "В текущем году за восемь месяцев уже ввез 107 тысяч тонн".

В целом премьер-министр Азербайджана отметил "хорошую динамику" двусторонних отношений с Россией. "Азербайджан нацелен на дальнейшее укрепление и наращивание добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с РФ", - заверил он.

Асадов сказал, что визит президента Владимира Путина в Баку в августе придал хорошую динамику двусторонним отношениям, в частности, в торгово-экономической сфере. "Судя по динамике роста взаимной торговли, в текущем году можно предположить, что будет зафиксирован новый рекорд: по итогам девяти месяцев наш товарооборот, по нашим данным, составил $3,5 млрд", - отметил он.

Мишустин согласился, что развитие транспортной инфраструктуры является важным направлением двустороннего сотрудничества. Он заверил, что вице-премьер Виталий Савельев, присутствующий на переговорах, активно занимается западным маршрутом международного транспортного коридора "Север-Юг", который проходит по территории Азербайджана.

"Это позволит увеличить объемы перевозки грузов и расширить географию товарных потоков, выйти через порты Персидского залива и Индийского океана на растущие рынки глобального Юга - это и Ближний Восток, и Южная, и Юго-Восточная Азия", - подчеркнул он.

Он также напомнил о крупных проектах в сфере транспортного машиностроения между двумя странами. Мишустин обратил внимание на то, что Россия и Азербайджан увеличивают торговлю в национальных валютах.

В заключение премьер-министр России передал азербайджанскому коллеге наилучшие пожелания от Владимира Путина.

Азербайджан Баку Али Асадов Михаил Мишустин
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