Михаил Мишустин встретился с Ильхамом Алиевым

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин был принят в среду в Баку президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Беседа состоялась в формате тет-а-тет на Олимпийском стадионе, где проходит климатический саммит ООН.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства РФ, в ходе встреч премьера с руководством Азербайджана "особое внимание будет уделено реализации двусторонних договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина в Азербайджан в августе текущего года".

Именно своим недавним визитом в Баку Путин и объяснил решение не ехать на конференцию ООН по климату и назначить главой российской делегации премьера РФ. "Алиев меня звал (на конференцию - ИФ), но я был там не так давно, и мы с президентом Алиевым договорились, что Россия будет представлена на высоком уровне и что участие в этом мероприятии примет председатель правительства РФ Михаил Мишустин", - сказал Путин на прошлой неделе на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

В числе наиболее актуальных вопросов, которые Мишустин обсуждает с азербайджанской стороной, - рост двустороннего товарооборота и развитие практической кооперации, в частности в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и фармацевтике, а также сотрудничество в финансовой сфере.

Ранее в среду Мишустин провел в столице Азербайджана полноформатные переговоры с премьером страны Али Асадовым.