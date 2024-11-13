"Аэрофлот" вновь выбрал "Библио-глобус" на три года для перевозок туристов

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" подвел итоги конкурса на заключение нового трехлетнего договора на перевозки пассажиров в составе туристического продукта, победил действующий контрагент компании - "Библио-глобус", говорится в материалах закупки.

В рамках сотрудничества "Аэрофлот" будет предоставлять туроператору блоки мест на своих рейсах. Всего с 1 декабря 2024 года по 25 марта 2028 года планируется продать 12,48 млн кресел, 75% из них - на международных направлениях.

Начальная минимальная стоимость блоков мест на зарубежных линиях была оценена в закупочной документации в 866 млн у.е. в год, на внутренних - в 7,14 млрд рублей.

Действующий контракт с "Библио-глобусом" "Аэрофлот" заключил также на три года в марте 2023 года. Анонсировалось, что полетная программа будет включать 60 направлений - 33 международных и 27 внутренних. Всего предполагалось перевезти около 9 млн туристов. На конец октября этого года контракт был реализован более чем на 70%, поясняли в компании необходимость заключения нового договора.

Всего в 2024 году группа "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию") планирует перевезти 55 млн человек против 47,3 млн годом ранее. Задача следующего года - "как минимум сохранить текущий уровень" перевозок, говорил глава компании Сергей Александровский.

"Библио-глобус" контролируется АО "Международный аэропорт "Шереметьево" - оператором одноименного аэропорта, базового для авиакомпаний группы "Аэрофлот".