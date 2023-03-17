"Аэрофлот" заключил трехлетний контракт с туроператором "Библио-глобус"

Контракт туроператора с авиакомпанией "Россия" остается, но их сотрудничество сократится

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" и туроператор "Библио-глобус" подписали трехлетний контракт на перевозки в составе туристического продукта, сообщила пресс-служба авиакомпании.

По условиям контракта "Аэрофлот" будет предоставлять туроператору блоки мест на своих рейсах. Их количество и на каком именно направлении будет определять авиакомпания, уточнил ее представитель.

Полетная программа будет включать всего 60 направлений: 33 международных и 27 внутренних. На зарубежных линиях запланированы рейсы из Москвы в Бангкок, Пхукет, Гоа, Коломбо, Мале, Сейшелы, Дубай, а также в города Турции и Египта; из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других российских городов - в Турцию, Таиланд, Гоа. Основными внутренними турнаправлениями из столицы и регионов станут Сочи, Минеральные Воды и Петербург. Контрактом предусмотрено, что программа может меняться.

"На фоне изменений условий рынка авиаперевозок для российских авиакомпаний, связанных с ограничением доступа к высокодоходным глобальным рынкам, "Аэрофлот" диверсифицирует маршрутное предложение и ищет новые ниши. В настоящий момент основным драйвером развития сети "Аэрофлота" становятся туристические направления", - сказал через пресс-службу первый замгендиректора по коммерции и финансам авиакомпании Андрей Чиханчин. Сотрудничество с "Библио-глобусом", по его словам, также позволит максимально интенсивно использовать самолетный парк перевозчика.

Благодаря контракту компания получает от партнера гарантированную выручку за проданные места, сказал представитель "Аэрофлота": часть мест оплачивается заранее по схеме авансирования.

"Библио-глобус" платит фиксированную стоимость за каждое кресло. Для нас это выгодный контракт. Это десятки миллиардов рублей дополнительной гарантированной выручки в год", - сказал он.

Кроме того, по его словам, сотрудничество с "Библио-глобусом" позволит "сгладить неравномерный спрос на перевозки в течение года, усилить присутствие "Аэрофлота" на тех рынках, которые не являются привлекательными для наших пассажиров вне турпакета".

"Контракт действует три года с момента подписания. За это время планируем перевезти примерно 9 млн туристов. В этом году минимальное значение переданных "Библио-глобусу" мест составляет 2,6 млн человек. Если брать прогнозируемый пассажиропоток "Аэрофлота" на 2023 год, то на долю туристов придется 12-15%", - добавил он.

Опыт работы с "Библио-глобусом" есть у "дочки" "Аэрофлота" - "России", напомнил представитель. Контракт между ними остается, но масштаб сотрудничества сократится, "в том числе потому, что у "России" сейчас меньше возможностей для полетов по международным линиям". "Россия" на своем флоте просто не может сформировать такое же предложение по зарубежным рейсам, как "Аэрофлот", - сказал представитель перевозчика.

"Библио-глобус" контролируется АО "Международный аэропорт "Шереметьево"" - оператором одноименного аэропорта, базового для авиакомпаний группы "Аэрофлот".