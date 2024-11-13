ЕЭК прогнозирует замедление экономической активности в России, Белоруссии и Киргизии

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - До конца ноября в странах Евразийского экономического союза сохранится позитивная тенденция деловой активности, при этом в ряде стран ЕАЭС рост замедлится, прогнозирует Департамент макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии.

"В соответствии с динамикой совпадающих и опережающих индикаторов экономической активности во всех странах Евразийского экономического союза до ноября 2024 года включительно сохранится положительная динамика экономической активности", - говорится в сообщении департамента, распространенном в среду.

"В Армении и Казахстане, находящихся в фазе подъема, ожидается ускорение роста. В Беларуси, Кыргызстане и России, где пройден пик экономической активности в первом полугодии 2024 года, рост замедлится", - считают в ЕЭК.