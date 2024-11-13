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"Роснано" через суд оспаривает сделку "Фармсинтеза" по продаже эстонской "дочки" "Кевельт"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - АО "Роснано" через суд хочет оспорить сделку ПАО "Фармсинтез" по продаже дочернего эстонского фармпроизводителя АО "Кевельт".

Как следует из данных картотеки арбитражных дел, 12 ноября АО "Роснано" подало иск против ПАО "Фармсинтез" в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти, третьим лицом по делу выступает АО "Кевельт".

"Со стороны "Фармсинтез" была совершена сделка по продаже 100% акций дочернего акционерного общества Kevelt без получения необходимого одобрения совета директоров общества. В связи с чем АО "Роснано" обратилось в суд с иском о признании данной сделки недействительной", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роснано", которая является владельцем 25% "Фармсинтеза".

АО "Кевельт" (Kevelt AS) основана в 1992 году. На сайте компании говорится, что портфолио включает фармпрепараты на базе простагландинов, применяемые в акушерстве, для лечения заболеваний кровеносных сосудов и лечения глаукомы. Препараты продаются в Эстонии, а также экспортируются. Оборот компании в 2021 году составлял 2,6 млн евро.

В феврале "Фармсинтез" на ленте раскрытия сообщил о том, что ее совет директоров одобрил сделку по продаже "Кевельта". Покупатель актива – председатель совета директоров "Фармсинтеза" Дмитрий Генкин. Цена сделки в рублях эквивалентна 224,8 тыс. евро по курсу ЦБ на дату платежа. Она также предполагает опцион, по которому "Фармсинтез" вправе выкупить "Кевельт" обратно в течение 10 лет.

Группа "Фармсинтез" является крупным российским производителем противотуберкулезных, противоопухолевых, антиретровирусных препаратов и госпитальных антибиотиков. Мощности компании находятся в Иркутске, Братске, Уссурийске, Петербурге и Тюмени. "Фармсинтез" приобрел "Кевельт" в 2011 году.

Роснано Фармсинтез Кевельт
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