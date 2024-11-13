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Минфин предложил увеличить лимит на сумму покупок при регулировании сервисов рассрочки до 100 тыс. руб.

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ поддержал депутатский законопроект о передаче под контроль ЦБ регулирования сервисов покупок в рассрочку, но предлагает поднять с 15 тыс. до 100 тыс. руб. максимальный лимит на сумму покупок без передачи данных в бюро кредитных историй (БКИ) и не снижать максимальный срок рассрочки с 6 до 4 месяцев.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, соответствующий проект отзыва правительства был направлен в парламент.

"Реализация положений законопроекта может повлечь избыточное ограничение принципа свободы договора (ст. 421 Гражданского кодекса - ИФ) и моделей финансово-экономической активности операторов сервиса рассрочки, а также оказать влияние на процесс ценообразования, уровень доступности товаров (работ, услуг) и конкуренции на потребительском рынке", - говорится в заключении.

Законопроект (N689381-8) был внесен в парламент в начале августа.

C помощью сервисов BNPL (buy now, pay later) покупатели могут оплачивать товар по частям, без переплат, а продавцы сразу получают полную стоимость покупки. При этом такие посредники не заключают с потребителем договор кредита и их услуги не регулируются. Законопроект определяет статус посредника, который будет выполнять функции оператора сервиса рассрочки. Таким посредником может выступать юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, а также банк или микрофинансовая организация. Если оператором сервиса рассрочки является не банк и не микрофинансовая организация, его минимальный размер капитала должен составлять не менее 5 млн руб.

Законопроект наделяет ЦБ полномочиями регулировать деятельность BNPL-сервисов, вести реестр операторов.

Согласно документу, максимальный срок рассрочки с 1 декабря 2025 г. (дата вступления в силу закона) составит 6 месяцев, а с 1 декабря 2027 г. не сможет превышать 4 месяца. Максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных в бюро кредитных историй установлен в 15 тыс. руб. Если сумма превысит этот порог, оператор будет обязан направить информацию в БКИ.

Минфин предлагает максимальную сумму неисполненных обязательств пользователя перед оператором сервиса рассрочки по договорам (если соответствующая информация не передана в бюро кредитных историй) увеличить с 15 тыс. до 100 тыс. руб., а максимальный срок возмещения пользователем издержек оператора сервиса рассрочки определить до 6 месяцев.

Минфин предлагает убрать из законопроекта норму, которая запрещает операторам сервиса получать средства клиентов в счет исполнения обязательств по возмещению своих издержек до оплаты цены договора. Также министерство считает, что введение обязанностей оператора сервиса составлять договоры в виде таблицы может негативно повлиять на скорость и удобство такого сервиса.

Минин также обращает внимание, что в законопроекте используется понятие "сервис рассрочки", притом что его определение в законопроекте и федеральных законах не раскрывается. На это несоответствие ранее обращало внимание и правовое управление Госдумы.

Дата рассмотрения законопроекта в парламенте пока не определена.

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