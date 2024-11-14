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"Ведомости" сообщили о планах "Балтики" купить два крупных пивзавода Чувашии и Татарстана

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Пивоваренная компания "Балтика" ведет переговоры о покупке двух пивоваренных заводов – ОАО "Букет Чувашии" и ОАО "Булгарпиво" в Татарстане. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров.

По словам одного из собеседников издания, в частности, "Букет Чувашии" интересен "Балтике" из-за собственных мощностей по производству солода. Сделка уже находится на согласовании в ФАС. Ее сумму источники не называют.

Стоимость двух активов, по оценке опрошенных изданием экспертов, может составить около 3 млрд рублей.

В пресс-службе "Балтики" газете отказали в комментарии. В "Букете Чувашии", "Булгарпиве" и ФАС также не ответили на вопросы "Ведомостей".

Завод "Букет Чувашии" открыт в 1974 году. Его производственные мощности позволяют выпускать более 8 млн дал пива в год. ОАО "Букет Чувашии" также занимается производством ячменного и ржаного солода, кваса и другой продукции и управляет 22 магазинами "Дикий лось".

Завод "Булгарпиво", находящийся в Набережных Челнах, основан в 1981 году. Согласно сайту предприятия, "Булгарпиво" является "крупнейшим пивоваренным заводом в Закамье". Он производит более 40 видов продукции: пиво, квас, безалкогольные напитки, минеральную и питьевую воду. Мощность завода - 13 млн декалитров в год.

В октябре 2023 года Татарстанское управление ФНС России, подавшее заявление о банкротстве татарстанского ОАО "Булгарпиво", заключило с должником мировое соглашение. В мировом соглашении пивоваренный завод взял на себя обязательство полностью погасить задолженность по обязательным платежам - на сумму 487,7 млн рублей страховых взносов, налогов и пени.

"Балтика" – вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет 8 заводами.

Балтика ОАО "Букет Чувашии" ОАО "Булгарпиво" Татарстан Чувашия
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