МосБиржа провела пилот по выпуску ЦФА на "Финуслугах"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Московская биржа" провела пилотный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) для физических лиц на платформе "Финуслуги", инструмент станет доступен для всех клиентов "в ближайшее время".

Проект был внутренним, инвесторами выступили сотрудники МосБиржи, говорится в сообщении "Финуслуг". "Пилотный выпуск позволил протестировать все необходимые для успешного совершения сделки процессы, включая регистрацию клиента в ОИС, подачу и реализацию заявки на участие в выпуске ЦФА через интерфейс платформы "Финуслуги"", - отмечается в сообщении.

"ЦФА - это прогрессивный способ инвестирования для диверсификации своего портфеля. Сейчас это инструмент для опытных инвесторов, которые ищут новые возможности приумножения капитала с потенциально высокой доходностью. Мы видим в нем потенциал и планируем масштабировать. В ближайшее время ЦФА будут доступны всем клиентам "Финуслуг"", - сказал старший управляющий директор МосБиржи по розничному бизнесу и проекту "Финуслуги" Игорь Алутин, слова которого приводятся в сообщении.

Летом Алутин говорил "Интерфаксу", что МосБиржа планирует сделать доступной покупку ЦФА на "Финуслугах" в сентябре, сейчас ведет переговоры с компаниями по параметрам выпуска.

Банк России в августе 2023 года включил Московскую биржу в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, а Национальный расчетный депозитарий (НРД) - в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА.