Суммарная стоимость действующих выпусков ЦФА в III квартале выросла в 1,8 раза кв/кв

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Количество действующих выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) и других цифровых прав, размещенных в информационных системах, на конец III квартала выросло в 1,5 раза до 577 выпусков, их суммарная стоимость увеличилась в 1,8 раза до 272,8 млрд руб., следует из данных ЦБ РФ.

Количество действующих выпусков за год выросло в 5,5 раз, со 106 выпусков на конец III кв. 2023 года. Их суммарная стоимость за год увеличилась более чем в 9 раз, с 30,1 млрд руб. на конец сентября прошлого года.

Стоимость сделок, заключенных в информационных системах, в III кв. выросла почти в 2 раза до 249,3 млрд рублей против 125,9 млрд рублей во II кв. Большая часть сделок пришлась на приобретение при выпуске актива - 220,2 млрд рублей. Стоимость сделок по продаже активов в III кв. выросла до 29,1 млрд рублей против 244 млн рублей во II кв.

Количество активных пользователей информсистем по выпуску ЦФА в III кв. увеличилось почти на 18% до 34,1 тыс. клиентов с 29 тыс. кварталом ранее. Большую часть составили физические лица - 33,9 тыс. пользователей, количество активных клиентов-юрлиц за квартал выросло на 89 до 176.

Общее количество зарегистрированных пользователей на конец III кв. увеличилось на 23% до 241,1 тыс. со 196 тыс. на конец июня. Из них физлица - 240,6 тыс., число зарегистрированных пользователей-юрлиц в III кв. выросло на 155 до 481.

Число владельцев ЦФА и других цифровых прав по состоянию на конец III кв. выросло на 10% и достигло 98,6 тыс. Из них физические лица - 98,5 тыс., юридические лица - 98.

ЦФА – цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, а также права участия в капитале непубличных акционерных обществ. Выпуск, учёт и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределенного реестра.

Сейчас в реестре операторов информсистем по выпуску ЦФА Банка России содержится 11 платформ: Сбербанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Т-Банка (ранее Тинькофф банка ), Еврофинанс Моснарбанка, НРД, Atomyze, компании "Мастерчейн", финтех-компании "Лайтхаус", "СПБ биржи" и "Блокчейн Хаба" (дочерняя компания "МТС" ).