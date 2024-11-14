Поиск

Гендиректор "Газпром газомоторное топливо" отправлен в отставку спустя 11 месяцев работы

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Новым руководителем (исполняющим обязанности генерального директора) ООО "Газпром газомоторное топливо" с 14 ноября назначен Олег Гречанюков, сообщила дочерняя компания "Газпрома". Ранее, с 12 января 2024 года ГГМТ возглавлял Сергей Комиссаров.

Трудовая деятельность Гречанюкова долгие годы связана с группой "Газпром" по таким направлениям работы, как управление финансами, финансово-расчетные операции, экономика. Как сообщает компания, до назначения на должность он работал заместителем генерального директора по экономике и финансам.

ООО "Газпром газомоторное топливо" определено единым оператором по развитию рынка ГМТ России. Эта организация ведет деятельность по реализации газа в качестве моторного топлива и развивает на территории Российской Федерации розничную сеть АГНКС под брендами "Газпром" и EcoGas.

Газпром ООО "Газпром газомоторное топливо"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 59 тыс. б/с

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 59 тыс. б/с

"Ведомости" сообщили о планах "Балтики" купить два крупных пивзавода Чувашии и Татарстана

Цены на сливочное масло в октябре выросли на 6,6%, за год – почти на 30%

Инфляция в РФ в октябре составила 0,75%, годовая снизилась до 8,54%

ПАО "Лензолото" может выплатить 1,184 тыс. руб. на обыкновенную акцию за 9 месяцев

Стоимость биткойна впервые в истории превысила $92 тысячи

Нефть ушла в минус после выхода данных об инфляции в США, Brent - $71 за баррель

Нефть ушла в минус после выхода данных об инфляции в США, Brent - $71 за баррель

Путин поговорил по телефону с принцем Саудовской Аравии

Путин поговорил по телефону с принцем Саудовской Аравии
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });