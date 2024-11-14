Гендиректор "Газпром газомоторное топливо" отправлен в отставку спустя 11 месяцев работы

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Новым руководителем (исполняющим обязанности генерального директора) ООО "Газпром газомоторное топливо" с 14 ноября назначен Олег Гречанюков, сообщила дочерняя компания "Газпрома". Ранее, с 12 января 2024 года ГГМТ возглавлял Сергей Комиссаров.

Трудовая деятельность Гречанюкова долгие годы связана с группой "Газпром" по таким направлениям работы, как управление финансами, финансово-расчетные операции, экономика. Как сообщает компания, до назначения на должность он работал заместителем генерального директора по экономике и финансам.

ООО "Газпром газомоторное топливо" определено единым оператором по развитию рынка ГМТ России. Эта организация ведет деятельность по реализации газа в качестве моторного топлива и развивает на территории Российской Федерации розничную сеть АГНКС под брендами "Газпром" и EcoGas.