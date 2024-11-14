В ЦБ назвали не очень хорошим сигналом ускорение устойчивого роста цен в октябре

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Рост устойчивых компонентов инфляции в октябре 2024 года ускорился, это не очень хороший сигнал, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов журналистам.

"Если брать устойчивую часть инфляции, всегда есть те товары и услуги, которые ведут себя волатильно, а есть устойчивая часть потребительской корзины, где цены более плавно меняются, более трендовые. Вот по этой устойчивой части мы в октябре видим, что рост цен ускорился. Это, конечно, не очень хороший сигнал" - сказал он.

Тремасов добавил, что в ноябре также сохраняются высокие темпы роста цен.

"Пока, я бы сказал, что признаков замедления инфляции мы не видим. Рост цен продолжается весьма высокими темпами", - отметил он.

Он обратил внимание на сохранение высоких темпов роста корпоративного кредитования.

"Именно корпоративный сектор сейчас основной источник создания новых денег в экономике. (...) Сильный рост корпоративного кредита, это 20% плюс за год - это сейчас источник такого мощного, как я уже ранее сказал, перегретого спроса в экономике", - отметил Тремасов.

Вместе с тем он подчеркнул, что экономика продолжает сохранять высокие темпы роста.

"Можно сказать, что экономика сохраняет высокие темпы роста. Говорить о том, что началось какое-то сильное замедление экономического роста пока на основании вот этих данных (за III квартал и 9 месяцев 2024 года - ИФ) не приходится", - добавил Тремасов.